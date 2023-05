Saksøkte Oljefondet – nå er det isfront: – Hun er i ferd med å bli hevet på hue og rævva ut

Elisabeth Bull Daae saksøkte sin arbeidsgiver Oljefondet. Nå vil de gi henne sparken.

Elisabeth Bull Daae satt fire uker i retten da hun saksøkte Oljefondet.

Ifølge DN har Bull Daaes advokat sendt en begjæring med krav om at hun får gjeninntre sin stilling til Oslo tingrett.

Oljefondet og Bull Daae møttes i et rettsmaraton som varte over fire uker tidligere i år.

Advokat Sigurd Knudtzon bekrefter overfor E24 at han har sendt begjæringen. Han sier Bull Daae ble utestengt fra datasystemene på arbeidsplassen like etter at hovedforhandlingen var avsluttet.

Dette er saken Elisabeth Bull Daae (51) har jobbet i Oljefondet siden 2004. Hun har en doktorgrad i matematiske modelleringer, og fikk etter hvert en lederstilling i analyseavdelingen. Hun mener hun har blitt presset ut av sin jobb, og at mannlige kolleger har oppført seg nedlatende og trakasserende mot henne. Hun mener også at hun har blitt lønnstrakassert. Oljefondet har avvist alle påstander om trakassering og diskriminering. Vis mer

ADVOKAT: Sigurd Knudtzon representerer Elisabeth Bull Daae.

– Åpenbart at de vil ha henne ut

– Hun er i ferd med å bli hevet på hue og rævva ut, sier Knudtzon.

Knudtzon sier at Oljefondet mener Bull Daae er en sikkerhetsrisiko, og at de derfor har fjernet IT-tilgangen.

– Det er så åpenbart at de vil ha henne ut. Om de ikke klarer det på vanlig må de gjøre det på denne måten. Vi mener det er en ren konstruksjon, sier Knudtzon.

Oljefondet ønsker overfor DN ikke å kommentere detaljene i saken.

– Vi har startet en prosess knyttet til Elisabeths arbeidsforhold. Før denne prosessen er avsluttet, er det ikke riktig av oss å gi ytterligere kommentarer, skriver kommunikasjonssjef Line Aaltvedt i Oljefondet til E24.

ISFRONT: Nicolai Tangen i retten før han vitnet i saken.

Kritiserer Tangen

Slaget i retten ble en bitter strid mellom Bull Daae og Oljefondet. 51-åringen mener at hun blir behandlet dårlig, og at arbeidsgiveren nå bruke alle midler for å sverte henne.

I begjæringen tar Knudtzon også et oppgjør med sjef i Oljefondet Nikolai Tangen, skriver DN. Tangen vitnet i retten ved to anledninger. Han ga klart uttrykk for at han mente rettssaken var helt unødvendig.

– Jeg mener Oljefondet har gjort alt vi har kunnet. Vi har brukt enorme ressurser på dette. Dette har påført stress på mange mennesker, ikke bare Elisabeth. Jeg har knapt sett en sak hvor ett menneske har påført så mange mennesker så mye stress over så lang tid, sa Tangen.

Deretter skrev han ifølge DN en e-post der han anklaget Bull Daae for løgn.

I begjæringen skriver advokat Knudtzon at han mener dette viser en skruppelløs fremgangsmåte.

«Nicolai Tangens opptreden i media og senere engasjement for å «bli kvitt» Bull Daae viser at for Norges Bank «helliger målet middelet.»»

Kommunikasjonssjef Aaltvedt skriver i en SMS til E24 at Tangen ikke proaktivt sendte en e-post til DN, men at han ble tilsendt flere spørsmål, og fant det naturlig å påpeke at han opplevde noen av Bull Daaes påstander som løgnaktige.

– Alvorlig

Knudtzon sier hans klient nå ønsker fred og ro, og at de ønsker seg en løsning.

– Hun ønsker bare fred og ro. Vi har tatt stilling til om det er grunnlag til å komme til en helthetlig løsning, men Norges Bank bare kjører på, sier Knudtzon.

– Om hun blir avskjediget, så blir hun avskjediget.

– Hvordan har hun det nå?

– Hun er vandt til tøffe tak, men dette er en alvorlig situasjon for henne.

– Ser dere for dere en løsning der hun avskjediges med sluttpakke?

– Vi vet ikke hva dette blir til, sier Knudtzon.

Det er uklart når rettens avgjørelse er klar, men det kan komme før sommeren.