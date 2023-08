Støre-regjeringen fjernet meldeplikt for aksjekjøp

Frem til juni 2022 måtte statsråder melde fra til departementet sitt hvis de kjøpte aksjer for mer enn 20.000 kroner. Støre-regjeringen fjernet regelen.

REGELBOKEN: Statsminister Jonas Gahr Støre viftet med statsrådenes regelverk «Håndbok for politisk ledelse», i forbindelse med at Anette Trettebergstuen gikk av som minister i sommer.

I sommer trakk Ola Borten Moe seg som forsknings- og høyere utdanningsminister, og nestleder i Senterpartiet.

Bakgrunnen var E24s sak om at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen, og senere deltok i møter der regjeringen behandlet en milliardkontrakt til delvis Kongsberg-eide Nammo. Borten Moe kjøpte aksjer for over 400.000 kroner i selskapet.

I etterkant har flere stilt spørsmål ved om statsråder i det hele tatt bør få lov til å handle aksjer. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har satt i gang en gjennomgang av retningslinjene statsrådene må følge om aksjer.

I juni 2022 fjernet regjeringen en regel i retningslinjene om at statsråder og rådgiverne deres må melde fra til sitt eget departement, hvis de eier eller handler aksjer for mer enn 20.000 kroner.

Statsrådene må likevel vise en «betydelig grad av aktsomhet» ved kjøp og salg av aksjer, ifølge retningslinjene.

– Forenklet

Frem til juni 2022 hadde statsrådene rapportert om aksjer både til departementet sitt, og til Stortingets register.

– Etter endringen i juni 2022 ble dette forenklet slik at de bare måtte registrere ett sted, nemlig i Stortingets register, skriver Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, i en e-post til E24.

– Opplysningene de registrerer i Stortingets register er flere enn det de tidligere meldte fra om til eget departement. Opplysningene i Stortingets register er tilgjengelige for alle, skriver hun.

Ola Borten Moe rapporterte fortløpende om aksjene sine til Stortingets register, uten at Jonas Gahr Støre eller Statsministerens kontor fanget opp at han hadde kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen.

– Dette var forhold han gjorde privat, og ikke delte med oss. Men han gjorde ikke noe for å skjule dette, det var informasjon han la ut etter reglene i Stortingets register. Men det er ikke en direkte overvåkning av det registeret fra regjeringssiden, sa Støre til E24 etter Borten Moes avgang.

Borten Moes aksjerapportering til Stortinget ble også sendt i kopi til den administrative ledelsen i Kunnskapsdepartementet.

Borten Moe gikk av samme dag som E24 publiserte saken om aksjene hans i Kongsberg Gruppen.

FORSVANT: Dette punktet, om meldeplikt for kjøp og salg av aksjer, ble fjernet fra regjeringens «Retningslinjer ved kjøp og salg av finansielle instrumenter» i juni 2022.

Meldeplikten er midlertidig fjernet

Statsministerens kontor skriver i en e-post til E24 at meldeplikten for handler på mer enn 20.000 kroner ble avviklet «midlertidig», fordi de var usikre på om de hadde lov til å lagre opplysningene.

– Behovet for en lov for å registrere slike opplysninger er blant annet påpekt av Datatilsynet, skriver Hjukse.

Et forslag om en slik lov vil bli sendt på høring av regjeringen i høst.

– Den vil gjelde de det foreløpig mangler hjemmel for, nemlig statssekretærer og politiske rådgivere. Det finnes hjemmel for å lagre opplysningene for statsrådene og for statsansatte, skriver Hjukse.

Var meldeplikt fra 2013

Regjeringens egne aksjeregler, som gjelder for statsrådene og politisk ledelse i departementene, har blitt endret flere ganger de siste ti årene.

E24 har fått innsyn i utgaver av regjeringens «Håndbok for politisk ledelse» og «Retningslinjer ved kjøp og salg av finansielle instrumenter» tilbake til 2013:

I september 2013, Jens Stoltenbergs siste måned som statsminister, var regelen at hvis en statsråd eide eller handlet aksjer for mer enn 50.000 kroner, skulle det meldes inn til statsrådens departement.

Meldeplikten ble i regelverket beskrevet som «et nyttig hjelpemiddel for å vurdere spørsmål som måtte dukke opp knyttet til politiske medarbeideres habilitet».

I 2017 strammet Solberg-regjeringen inn reglene, slik at aksjeeierskap- og handler for mer enn 20.000 kroner skulle meldes inn.

I juni 2022 forsvant punktet om meldeplikten.

I dag gjelder en generell regel om at statsråder må vise aktsomhet og rapportere om aksjer til Stortinget, men ingen krav om å rapportere aksjehandler til departementene.

Likevel kan hvert enkelt departement lage strengere retningslinjer for akkurat sine statsråder.