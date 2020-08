Stine Grøndal Sesseng (37) er sendt tilbake på hjemmekontor. Nå krysser hun fingrene for at barnehager og skoler får holde åpent.

Pr-byrået Try Råd er blant selskapene som nå oppfordrer sine medarbeidere til å jobbe hjemmefra. – Det var ekstremt krevende med hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage i mars, sier Stine Grøndahl Sesseng, seniorrådgiver i selskapet.

Stine Grøndal Sesseng i Try Råd er tilbake på hjemmekontor. Oppblomstring av koronasmitte i Oslo gjør at flere selskaper har ombestemt seg, og gir de ansatte valg om å jobbe hjemmefra. Vis mer Dan P. Neegaard

Publisert: Publisert: 7. august 2020 19:37

Siden helsemyndighetene i begynnelsen av mai myknet opp rådene om hjemmekontor, har nordmenn gradvis beveget seg tilbake til sine faste kontorsteder.

Håpet om en normalisert hverdag kan en imidlertid se langt etter, i frykt for en ny smittebølge etter nordmenns ferieturer i sommer.

– Det er fortsatt lite smitte i Norge, men økningen er urovekkende. Nå er vi nødt til å bremse for å holde kontrollen, sa helseminister Bent Høie (H) på fredagens pressekonferanse.

Pr-byrået Try Råd er blant dem som denne uken oppfordret sine medarbeidere til å holde seg hjemme fremover.

– Det er for å redusere smittefare. I tillegg de menneskelige sidene ved viruset, er det alvorlig for en bedrift dersom alle blir smittet, sier daglig leder Sindre Beyer til Aftenposten/E24.

Helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Line Vold, under fredagens pressekonferanse. Vis mer Siri Øverland Eriksen

– Ekstremt krevende i mars

Seniorrådgiver Stine Grøndahl Sesseng er én av dem som nå har stasjonert seg på hjemmekontor igjen, etter nesten to måneder på jobbens lokaler i Oslo sentrum.

– Frykter du at det blir lenge til vi er tilbake til en normalsituasjon igjen?

– Jeg er avslappet, og følger myndighetenes råd. Det var imidlertid ekstremt krevende med hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage i mars. Jeg håper vi slipper en situasjon hvor de må stenges igjen, sier hun til Aftenposten/E24.

Hun begynte i selskapet i mai, og hadde dermed sine første arbeidsuker på hjemmekontor.

– Det har gått bra med hjemmekontor. Man har de digitale løsningene og rutinene på plass, og det gjør det enklere å gjøre en god jobb enn det var i mars, sier seniorrådgiver Stine Grøndal Sesseng i Try Råd. Vis mer Dan P. Neegaard

Hun er stort sett fornøyd med hjemmekontorløsningen.

– Likevel tror jeg mennesker har behov for å møtes, se hverandre, og skape ting ved å være i samme rom – ikke bare gjennom en skjerm.

Sesseng setter pris på å se kollegene fysisk, og mener det har store fordeler. Hun har imidlertid vært forberedt på en ny bølge, og at retningslinjene vil variere fremover.

Søndag sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG at det er sannsynlig at vi vil være avhengig av hjemmekontor ut året, kanskje også utover det.

Også NHOs foreninger, eksempelvis Energi Norge og Norsk olje og gass, har besluttet å gjenoppta bruken av hjemmekontor i størst mulig grad.

Økt fleksibilitet for småbarnsforeldre

Daglig leder Sindre Beyer forteller at byrået nå er blitt vant til hjemmekontor, og at de ikke lenger er så redd for å begrense møtene til digitale sammentreff.

– Beskjeden er at du må jobbe hjemme om du kan, men komme på kontoret om du må. Det er også viktig at vi har noen møtepunkt på kontoret.

– Men et koronautbrudd har, i tillegg til mange menneskelige sider, en stor økonomisk risiko, sier han.

Han var blant dem som håpet på samfunnet nå var på vei tilbake til en normalsituasjon.

– Jeg hadde håpet at smittetallene var gått ned såpass mye, og at vi kunne samles som før, men jeg var smått forberedt på dette i løpet av sommerferien da vi så at smitten blusset opp igjen, sier han.

Byrålederen tar også med seg en viktig lærdom fra tiden med hjemmekontor. Han ser nemlig en rekke fordeler ved å øke fleksibiliteten for travle småbarnsforeldre.

– Hva er poenget med at de skal haste inn på jobb klokken 9, for å så dra på et foreldremøte klokken 12, og hente i barnehagen noen timer senere? Vi har endret kulturen for småbarnsforeldre med oppgaver som kan gjøres hjemme.

Her kan du lese mer om Coronaviruset Hjemmekontor Jobb Koronaviruset Try