Julie Brodtkorb med krass kritikk av Tangen-ansettelsen: – Brudd på retningslinjer, regler og lover

Øystein Olsen må svare på en rekke spørsmål om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny Oljefond-sjef. Representantskapets Julie Brodtkorb mener Norges Banks kontrolltiltak ikke er tilfredsstillende.

Leder Julie Brodtkorb for Norges Banks representantskap. Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Oppdatert: 10. august 2020 12:49 , Publisert: 10. august 2020 11:30

Mandag grilles sentralbanksjef Øystein Olsen og leder Julie Brodtkorb for Norges Banks representantskap i finanskomiteen på Stortinget i kjølvannet av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

– Representantskapet deler ikke hovedstyret i Norges Banks oppfatning om at risikoen for interessekonflikter er eliminert, sier Brodtkorb i sin innledning for finanskomiteen.

Det var i et brev til representantskapet 24. juli at hovedstyret skrev at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert», slik representantskapet tidligere har krevd.

– Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sier Brodtkorb under sin innledning.

Øystein Olsen skal i ilden først klokken 13.20, etter politikernes utspørring av Brodtkorb.

Hadia Tajik (Ap) stilte spørsmål om hva håndteringen av ansettelsen, og kritikken i etterkant, har hatt å si for Oljefondets omdømme.

– Vi ønsker ikke å ha meninger eller ytringer om hva følgende, men vi har konstatert at det har vært brudd på retningslinjer, regler og lover, svarte Brodtkorb.

Representantskapet mener Norges Bank har brutt sentralbankloven ved å ikke informere finansminister Jan Tore Sanner om at Tangen fortsatt skulle eie forvalterselskapet Ako Capital som Oljefond-sjef.

Brodtkorb svarte også at hun «helt klart» er i oppfattelse av at arbeidsavtalen er i konflikt med det etiske prinsippet om at ansatte ikke kan ha «…eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank.»

Brodtkorb sa også at de sent søndag kveld fikk oversendt nye dokumenter om saken fra Norges Bank. Det har imidlertid ikke blitt behandlet ennå.

Tangen ble i vår valgt til ny leder for NBIM (Norges Bank Investment Management), som forvalter Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet. Tangen tiltrer i den nye jobben 1. september.

Ansettelsen har siden vakt stor oppmerksomhet som følge av Tangens private forretningsvirksomhet, bånd til selskaper i skatteparadis og et privat seminar hvor han spanderte USA-tur, Sting-konsert og mat for en rekke norske og internasjonale samfunnstopper. Norges Bank har også fått kritikk for brudd på Offentlighetsloven ved å ikke føre opp Tangen på søkerlisten før ansettelsen ble offentliggjort.

Utgangspunktet for mandagens høring er et brev fra representantskapet til Stortinget fra 11. juni, hvor Norges Banks kontrollorgan kommer med en rekke krav om at Oljefondet må sikre tilstrekkelig avstand mellom Tangens personlige formue og AKO-systemet.

Kari Elisabeth Kaski fra SV sa før høringen at det mest alvorlige i denne saken er at interessekonfliktene ikke er eliminert.

– Det har vært en kritikkverdig ansettelsesprosess der hovedstyret ikke har stilt de nødvendige spørsmål, sa hun til Aftenposten/E24.

Hun la til at det kan bli aktuelt å be finansminister Jan Tore Sanner å gripe inn i ansettelsen dersom det viser seg umulig å eliminere alle interessekonflikter.

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet mener det mest alvorlige i representantskapets kritikk er hele diskusjonen rundt interessekonflikter og åpenhet rundt skattemessige forhold.

– Dette får vi nå muligheten til å spørre om, sa han til Aftenposten/E24 like før høringen startet.

Saksordfører Hadia Tajik (Ap) ville ikke svare på spørsmål fra mediene da hun like før klokken 12 kom til høringen i Stortinget.