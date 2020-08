Sanner førte ikke referat fra bekymringssamtale med sentralbanksjefen

Det finnes kun «enkelte, interne nedtegnelser», som ifølge Finansdepartementet ikke nødvendigvis er dekkende for telefonsamtalen. Nå nekter de innsyn i innholdet.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og sentralbanksjef Øystein Olsen i forbindelse med Norges Bank årsmiddag i vinter. Statsminister Erna Solberg (H) I midten. Vis mer Terje Pedersen, NTB scanpix

Det var under mandagens høring i finanskomiteen at sentralbanksjef Øystein Olsen ga detaljerte beskrivelser av en telefonsamtale han hadde med finansminister Jan Tore Sanner (H) i forkant av ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Lederen av Norges Banks representantskap, Julie Brodtkorb, mener nemlig at Olsen har brutt sentralbankloven ved ikke å opplyse Sanner om at Tangen beholder sitt eierskap i Ako Capital som sjef for Oljefondet.

Omdømmeutfordringer

Ifølge sentralbankloven plikter Norges Bank å informere Finansdepartementet om «saker av viktighet».

– Representantskapet anser det som en sak av viktighet at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette som hovedeier i Ako-systemet, sa Brodtkorb under sin innledning mandag.

Olsen forklarte overfor finanskomiteen i Stortinget at han hadde hatt en samtale med Sanner på telefon.

Videre bekreftet han at han ikke informerte Sanner om Tangens private forretningsvirksomhet som oljefondssjef, men avviser at det er et brudd på loven.

– For å være helt åpen og ærlig: Vi (jeg og Sanner) snakket om hans økonomiske bakgrunn, spørsmål om beskatning, men også mulige omdømmeutfordringer knyttet til saken i Kristiansand. Jeg kan si at i den samtalen så avsluttet statsråden med å si at «nå har jeg fått gitt uttrykk for min bekymring», sa Olsen i sitt forsvar under mandagens høring.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Vis mer Ketil Blom Haugstulen

Nekter innsyn

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet beskriver samtalen mellom Sanner og Olsen slik:

– Finansministeren startet samtalen med å understreke at han ikke ønsket å utfordre de formelle rammene, men uttrykke en viss bekymring. Han var opptatt av å formidle til Norges Bank at det kunne dukke opp saker knyttet til Tangens bakgrunn og profil som hovedstyret måtte undersøke og ha tenkt gjennom. Avslutningsvis understreket han at det er Norges Banks ansvar å ansette lederen av NBIM (Norges Bank Investment Management, journ.anm.)

Aftenposten/E24 har tirsdag bedt Finansdepartementet om innsyn i referater fra denne telefonsamtalen.

– Det finnes kun enkelte, interne nedtegnelser fra samtalen. Vi gir ikke innsyn i disse, med hjemmel i offl. § 14 første ledd, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet i en e-post.

Ifølge paragrafen kan et organ gjøre unntak fra innsyn dersom dokumentet er utarbeidet for egne interne saksforberedelser.

Nedtegnelsene er ikke nødvendigvis dekkende for samtalen, opplyser departementet videre.

Videre viser departementet til at Sanner har referert til samtalen i et skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (Frp) 22. april.

– Det skal skrives ned

Jurist og innsynsekspert Kristine Foss i Norsk Presseforbund er kritisk til at Aftenposten/E24 nektes innsyn. Hun mener også at dette helt klart er en type samtale som skal protokollføres.

– Min vurdering er at dette ikke er en samtale som dekkes av paragraf 14, basert på departementets beskrivelse av samtalen, sier Foss til Aftenposten/E24.

Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund. Vis mer Tor Stenersen

– Samtalen skal protokollføres fordi den er en sentral del av saksbehandlingen. Da skal det skrives ned, og det er irrelevant om den har foregått skriftlig eller muntlig. En skal kunne hente ut viktige opplysninger i en sak i ettertid, sier hun.

Dersom det i en telefonsamtale er gitt nye opplysninger av betydning for avgjørelsen av en sak, skal det ifølge forvaltningslovens paragraf 11 artikkel d nedtegnes eller protokolleres, heter det i forvaltningsloven.