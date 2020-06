Flere vil selge boligen før de kjøper ny: – Ligner veldig på det som skjedde under finanskrisen

En fersk undersøkelse fra Prognosesenteret viser at mange fortsatt er skeptiske til boligmarkedet. Nok en prisøkning kan endre det, mener sjeføkonom.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror mai-hoppet i boligpriser kan gjøre flere positive til den langsiktige boligprisutviklingen. Vis mer Cicilie S. Andersen

4. juni 2020

Eiendom Norges prisstatistikk viste en prisoppgang som overrasket både økonomer og eiendomsmeglere. Aldri før i eiendomsprisstatistikkens historie har vi sett en så sterk prisvekst i mai, til tross for at prisene pleier å stige denne måneden.

Nasjonalt steg prisene nominelt med 1,9 prosent. Justert for sesongvariasjoner var prisstigningen på 1,4 prosent.

Noe av årsaken til den sterke oppgangen kan være at de sesongjusterte prisene falt både i mars og april.

Boligprisene er nå 2,5 prosent høyere enn for ett år siden.

– Det er overraskende tall for oss, vi hadde ventet omtrent halvparten av denne veksten. Det er fortsatt usikkerhet i markedet på grunn av arbeidsledighet og smittevernsituasjonen, så vi hadde kanskje sett for oss at folk var litt mer forsiktige, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge til E24.

Antallet solgte boliger noe lavere enn fjoråret. Det ble solgt 9.615 boliger i mai i år – 7,7 prosent færre enn mai i fjor.

Lauridsen påpeker at 2019 var et rekordår i boligmarkedet, og at antallet solgte boliger i år er på nivå med 2018 og 2017.

40 prosent tror prisene skal ned

Tross prishopp tyder enkelte tall på at folk er litt mer forsiktige i markedet enn før coronakrisen.

I en fersk undersøkelse Prognosesenteret har gjennomført for Eiendomsmegler 1, svarte 66 prosent av de rett over 1000 respondentene at de vil selge boligen sin før de kjøper noe nytt.

Ved forrige måling i midten av mars, var andelen på 51 prosent. I den nyeste undersøkelsen er folk stilt de samme spørsmålene i midten av april.

– Det ligner veldig på det som skjedde under finanskrisen i 2008 – andelen som vil selge først har ikke vært så høy siden den gang. Det skjer hver gang ting blir litt usikkert. Da vil man vite hvor mye man har å rutte med før man kjøper ny bolig, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Av de spurte i undersøkelsen var det også flere enn under finanskrisen i 2008 som trodde boligprisene ville være lavere om 12 måneder. Men den sterke prisutviklingen i mai kan bidra til å snu den oppfatningen.

– Det skal ikke mer enn én til to måneder med en litt positiv økning til før det endrer seg. Men her er det også store geografiske forskjeller. I Trondheim, Tromsø, Lillehammer og Stavanger er det flest som tror på lavere priser om et år – over 40 prosent. Blant de mest optimistiske er Hønefoss og Drammen, der 21 prosent venter høyere priser om et år, sier Macic.

Flere vil flytte

Selv om flere tviler på at boligprisene vil være høyere neste år, viser Prognosesenterets undersøke at flere enn før har flytteplaner et år frem i tid, mens færre planlegger flytting på lengre sikt.

– Det er 12 prosent som svarer at de har flytteplaner innen et år, hvilket er et par prosentpoeng høyere enn høsten 2019. Det er litt overraskende. I usikre tider vil folk vanligvis flytte mindre på seg, sier Macic.

– Samtidig kan det hende at arbeidsmarkedet krever at man er mer mobil nå, som hvis man mister jobben og må flytte på seg for å få en ny. Det kan også komme av at den lave renten gjør at flere ønsker å kjøpe seg opp i markedet, og kan gå for noe større og dyrere nå, sier hun.

Det lavere antallet boliger på markedet, sammen med stor rentedrevet interesse fra kjøpere, kan ha vært blant årsakene til prishoppet i mai.

– Det er rett og slett færre boliger å velge mellom, både nye og brukte. Det gjør at de som har bestemt seg for å kjøpe har færre å velge mellom, og det bidrar til å presse prisene oppover, sier Macic.

Hun tror prisene vil utvikle seg som normalt ut året.

– Jeg tror ikke det blir noen store utslag. Det er mange drivere som trekker i hver sin retning: Rentekuttet driver prisene oppover, men et svekket arbeidsmarked trekker ned. Om høsten faller vanligvis prisene, så etter august får vi nok det vanlige fallet.

Macic tror det eneste som kan trekke markedet videre nedover til høsten, er et nytt utbrudd av coronaviruset.

– Får vi en nytt tilfelle av det som skjedde i mars, er vi dårlig stilt med så få immune og en vaksine som er langt unna. Samtidig er mange av de penge- og finanspolitiske virkemidlene nær brukt opp. Det vil kunne gå hardt utover boligmarkedet og økonomien hvis vi får et nytt utbrudd, sier Macic.

