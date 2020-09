Hurtigruten utsetter alle ekspedisjonscruise ut året

Som følge av en økning av smittetilfeller i hele Europa, Sør- og Nord-Amerika utsetter Hurtigruten alle ekspedisjonscruise ut året.

17. september 2020

Det skriver selskapet i en melding torsdag morgen.

Hurtigruten opplyser at de vil være føre var for å ivareta sikkerheten til reisende og ansatte.

– Hurtigruten følger utviklingen rundt Covid-19 nøye, og er proaktive når det gjelder helse og sikkerhet for våre gjester, besetning og ansatte, skriver Hurtigruten.

I slutten av august meldte Hurtigruten at de hadde planer om å ha alle sine 11 skip i drift i løpet av september. Torsdag opplyser imidlertid selskapet at det har ambisjoner om å gjenoppta seilasene i januar neste år.

Legger frem granskingsrapport

Hurtigruten har siden i sommer vært i hardt vær etter smitteutbruddet på MS Roald Amundsen i juli. 29 passasjerer og 42 ansatte testet positivt på viruset etter å ha vært med på seilasen mellom 17. og 31.juli.

Til sammen ble 69 kommuner berørt av coronautbruddet.

Selskapet har kalt inn til pressekonferanse torsdag ettermiddag. Her skal rapporten fra den eksterne granskingen av smitteutbruddet legges frem.

Advokatselskapet Wiersholm og DNV GL står bak granskingen.

Hurtigruten vedgikk i begynnelsen av august svikt i håndteringen av situasjonen, og stoppet ekspedisjonscruise midlertidig.

– En foreløpig evaluering viser at det har vært svikt i flere av våre interne prosedyrer, uttalte konsernsjef Daniel Skjeldam den gang.

I tillegg til den eksterne granskingen etterforskes saken av politiet.

Tapte over 300 millioner

Utbruddet på Roald Amundsen førte blant annet til at regjeringen strammet inn på cruisetrafikken, og Høie var tydelig på at tilliten til Hurtigruten er svekket. Også Sjøfartsdirektoratet har gitt Hurtigruten alvorlig kritikk, etter å ha funnet flere avvik og sikkerhetssvikt i forbindelse med utbruddet.

Blant annet har direktoratet påpekt at beredskapen ikke fungerte, at varslingsrutiner for smitte om bord ikke ble fulgt, og at det tok flere dager før rederiledelsen ble informert.

Det ble heller ikke gjort noen risikovurdering i forkant av seilasen i juli, til tross for at det var en pågående pandemi, påpekte Sjøfartsdirektoratet i sin revisjonsrapport.

Selskapets siste kvartalsrapport viste at det hardt pressede rederiet tapte 32,5 millioner euro før skatt i andre kvartal i år. Det tilsvarer 342 millioner kroner.

Da rapporten ble lagt frem var finansdirektør Torleif Erntsen tydelige på at pandemien gjør situasjonen for et reiselivsselskap som dem «svært krevende».

Samtidig opplyste han er Hurtigruten er «i en langt bedre posisjon enn de fleste andre cruiserederier».