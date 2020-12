Arbeidsledigheten går litt ned

Etter en økning i ledighetstallene i november, synker arbeidsledigheten i desember.

Trenden fortsetter: Antall arbeidsledige har økt i desember. Vis mer byoutline Vidar Ruud

Antall helt arbeidledige er nå 107.000, ifølge ferske tall fra Nav. Det tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

I november var 109.000 personer helt arbeidsledige, så ledigheten er forsiktig på vei nedover i desember.

– Tallene viser at oppgangen med ledighet i begynnelsen av november viste seg å være relativt kortvarig, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

I begynnelsen av november stengte smitteverntiltak flere bedrifter innen restaurant-, service- og turistbransjen.

– Det var veldig sektorspesifikt, så vi ser at andre næringer har vært i god vekst, slik at ledigheten totalt trekker nedover, sier Jullum.

Unngår resesjon

– Det dette egentlig betyr er at mens vi må regne med at BNP gikk nedover i november, så ser det ut som at vi nå får BNP-vekst i desember, og da unngår vi resesjon i fjerde kvartal med god margin.

– Jeg tror ledigheten bare går videre nedover, hvis det ikke blusser opp omfattende smitte, sier Jullum.

Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank Vis mer byoutline Danske Bank

Det er godt i tråd med Norges Banks bilde i gårsdagens Pengepolitiske rapport.

Jullum tror også samfunnet kan stenge ned med betydelig mindre økonomiske sjokk i dag enn i mars.

– Vi ser at vi har lært såpass mye av pandemien, slik at tiltakene kan være mye mer spesifikke, samtidig som bedriftene har lært om smittevern og flere av dem kan fortsette drift, sier Jullum.

Liten nedgang blant permitterte

Bruttoledigheten, som er summen av antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 122 000 personer i desember, viser tallene fra Nav fredag formiddag. Det tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 71 300 personer registrert som delvis ledige.

Av de 106.900 helt ledige, var 29.500 permitterte. Antall permitterte har dermed gått ned med 500 siden november.

– I løpet av desember har antallet arbeidssøkere registrert hos Nav gått ned, og dermed er en del av økningen forrige måned reversert, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fra Nav.

– Nedgangen denne måneden skjer særlig blant arbeidsledige som ikke er permitterte. Dette kan tyde på at arbeidsgivere som har permitterte ansatte ikke har hatt muligheter til å ta dem tilbake denne måneden, men at ordinære arbeidsledige likevel finner jobber, sier Holte.

