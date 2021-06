Skjerper kravene til boligselgere i ny forskrift

Regjeringen har vedtatt en forskrift som skal sørge for bedre informasjon om boligen ved kjøp og salg.

En ny forskrift skal gjøre det tryggere å kjøpe og selge bolig. Vis mer byoutline Jarl Fr. Erichsen / NTB

NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Forskriften skal sammen med tidligere vedtatte endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig, gjøre bolighandelen tryggere, melder regjeringen i en pressemelding. Både lovendringene og forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

Forskriften krever at boligen før handelen blir undersøkt for fukt, og hvis det er mer en fem år siden boligen hadde eltilsyn, krever forskriften en undersøkelse av det elektriske anlegget. Undersøkelsene må gjøres av en bygningssakkyndig, som også får plikt til å melde om åpenbare mangler, for eksempel ulovlige bruksendringer eller mangel på rømningsvei.

– Lovendringene og forskriften vil til sammen gi selgeren sterke insentiver til å innhente en forskriftsmessig tilstandsrapport, sier justisminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Gir trygghet

Forbrukerorganisasjonen Huseierne er glade for de nye reglene, som de mener vil være til gode for både de som selger og kjøper bolig.

– Klare regler om hva som skal undersøkes når man skal dokumentere en bolig ved salg er viktig for forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne.

– Dette gir en trygghet for selgere om at boligen de skal selge er godt dokumentert, og det gir kjøpere en trygghet om at de får grundig beskrivelse av det de skal kjøpe, fortsetter Meyer.

Tilstandsrapport

Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at regjeringen har vedtatt en forskrift som fastsetter minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen.

– Med endringene i avhendingsloven kan ikke selger lenger ta «som den er»- forbehold og får derfor en større informasjonsrisiko, mens kjøperen ikke kan påberope seg som mangel noe som fremgår av en tilstandsrapport, sier forbundets administrerende direktør Carl O. Geving.

Han legger til at forskriften gir selgeren et sterkt insentiv til å innhente en tilstandsrapport som oppfyller forskriftens krav.

– Kjøperen får dermed et bedre beslutningsgrunnlag før budgivning, og kjøperen har et ansvar for å sette seg inn i opplysningene. Med denne reguleringen kan forbrukerne forvente tilstandsrapporter av høyere kvalitet som gir et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp, sier Geving.