Dyreste strøm på mange år: – Enkelte kan få seg en overraskelse

Torsdag kan en dusj fort koste deg 20 kroner, for strømprisen er uvanlig høy. – Som forbrukere har vi gått fra himmel til helvete, sier analytiker.

Illustrasjonsbilde av kraftlinje ved Sognsvann i Oslo. Strømprisen i Sør-Norge er den høyeste på 11 år. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Kulden fortsetter, og deler av Sør-Norge betaler torsdag den høyeste strømprisen siden februar 2010, ifølge bransjebladet Montel.

I Bergensområdet (strømprisområde NO5) har strømprisen aldri vært høyere enn i dag, skriver bladet.

Snittprisen torsdag ligger på over én krone kilowattimen utenom nettleie og avgifter for Sør-Norge og Vestlandet rundt Bergen. I andre deler av landet er prisene noe lavere.

I noen enkelttimer er prisene særlig høye. I Sør-Norge og på Vestlandet kostet strømmen 2,44 kroner utenom nettleie og avgifter i den dyreste timen mellom 08 og 09, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Også i timene mellom 09 og 10 og mellom 17 og 18 betaler vestlendingene og østlendingene over to kroner kilowattimen, som er et uvanlig høyt prisnivå.

Prishoppet (se figur) kommer etter at fjoråret kunne by på tidenes billigste strøm, blant annet grunnet mye nedbør.

– Som forbrukere har vi gått fra himmel til helvete. Kaldt vær har bidratt til å skyve prisene oppover, sier senior markedsanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy til E24.

20 kroner for en dusj

Dermed blir det dyrere for øst- og vestlendinger å dusje og koke kaffe, særlig i de timene hvor forbruket er høyest på morgenen og ettermiddagen.

– I de travleste timene i dag koster en dusj på ti minutter med normalt vannforbruk rundt 20 kroner. Kan du flytte den til et annet tidspunkt så vil den koste rundt seks kroner, sier handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft til E24.

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft. Vis mer byoutline Ishavskraft

Han peker på at flaskehalser i nettet gjør at man ikke får levert like billig strøm til alle. I prisområdet på Sørlandet er det stor kraftproduksjon, og der er strømmen billigere enn i Oslo-området som har lite produksjon.

– Vi har mer enn nok vann i magasinene, sier Olsen.

– Den kaldeste dagen er i dag, men det blir mildere og mildere. Så det blir lavere strømpris fremover, legger han til.

– Dere har mye billigere strøm i Nord-Norge?

– Ja, det er mye billigere. Vi har et ganske vesentlig kraftoverskudd på 6–7 terawattimer per år. Det gjør at vi får billig strøm i overskuelig fremtid, sier Olsen.

– Kan få seg en overraskelse

De fleste strømkunder betaler nå time for time, og det betyr at timeprisene blir viktigere. Før ble regningene fordelt mer utover. Hvis man bruker mye strøm i de travleste timene, vil det vises på regningen.

– Det er ikke umulig at enkelte kan få seg en overraskelse når neste strømregning kommer, sier Brottemsmo i Kinect Energy.

– Det blir dyrt. Nå som vi alle har automatiske målere får man inn realtidsdata, slik at du betaler den prisen som til enhver tid handles på børsen når du går i dusjen eller koker kaffe. Før fordelte man månedsforbruket mer utover, sier han.

– En krone kilowattimen – hvor uvanlig er det?

– Vi må tilbake til 2010 for å se lignende priser. Dette er noe som kan hende kanskje hvert tiende eller femtende år. Vi har sett lignende prisnivåer i Sør-Norge før, men det er sjelden, sier Brottemsmo.

Forbrukerne har imidlertid kunnet glede seg over et år med svært lave strømpriser. Det var mye nedbør i 2020, og prisen lå i snitt på ti øre kilowattimen utenom avgifter.

– I fjor var prisene svært lave, sier Brottemsmo.

Betaler nær to kroner

I tillegg til selve kraftprisen kommer også nettleie, som gjerne ligger på rundt 50 øre kilowattimen. Så kommer det en elavgift på 11 øre, og elsertifikater til noen øre. På toppen kommer 25 prosent merverdiavgift.

– Du kommer opp i nær to kroner med nettleie og avgifter. Det er dyrt til Norge å være, sier Brottemsmo.

– Vi har et system med mye oppvarming med strøm, mens andre steder i Europa ofte bruker gass og fjernvarme. Jeg fikk litt hakeslepp selv da jeg fikk forrige strømregning, sier han.

Sammenligner med 2010

Kinect-analytikeren trekker paralleller til et tidligere år med uvanlig høy strømpris.

– Dette er helt klart et veldig høyt prisnivå. Vi hadde også høy strømpris i 2010, da hadde vi utfordringer med kjernekraft. Det har vi ikke i dag, sier han.

Siden 2010 har Sverige koblet ut noen av sin kjernekraftverk og fått inn mye vindkraft i stedet. Også Danmark og Tyskland har mye vindkraft i systemet. Det bidrar til å erstatte kullkraft, men kan også øke svingningene i strømprisen.

– Vindkraften er veldig fin, men hvis det ikke blåser, hva gjør vi da? Det er en del av problemstillingen vi står overfor nå, sier Brottemsmo.

Kobles tettere til Europa

Norge har blitt tettere knyttet til Europas strømsystem i det siste. En ny kabel mellom Norge og Tyskland kom i drift i desember. Fra før har Norge fire kabler til Danmark og én til Nederland, samt noen kraftforbindelser til Sverige.

Strømprisene i Europa har blant annet vært påvirket av utfordringer i fransk kjernekraft. Prisene påvirkes også av om vinden blåser eller ikke.

– I Nord-Tyskland har de mye vindkraft, og dermed svinger strømprisen mye med vinden. Enkelte dager gir den mer enn hele den tyske og svenske kjernekraften i produksjon, sier Brottemsmo.

– I tillegg går den franske kjernekraften for halv maskin, på grunn av sikkerhetssjekker og utvidet vedlikehold av hensyn til sikkerhet. Arbeiderne ved Électricité de France tas også jevnlig ut i streik i protest mot et forslag om å dele dette selskapet i en grønn og en ikke-grønn del, sier han.

Tapper magasinene i kulden

Den langvarige kuldeperioden vi har bak oss er en sentral faktor bak de høye strømprisene, påpeker Kinect-analytikeren.

– Det har tært på reservene i magasinene, og det kommer ikke nytt vann når det er så kaldt. Når det blir mer knapphet så prises varen høyere, sier han.

– Har vi eksportert mye i denne perioden?

– Vi har eksportert mye i den perioden da vi hadde mye vann i magasinene, men det har snudd. Vi eksporterte mye i fjor. Grunnet tappingen av vannet og kuldeperioden, så er vi nå i større grad og nødt til å importere fra blant andre Danmark og Tyskland, sier Brottemsmo.

Ifølge NVE var Norge nettoimportør av strøm i uke 5 (1.-7. februar).