Kronesvekkelse fredag - dollaren over 10 kroner

Kronen svekker seg markant etter et kraftig oljeprisfall, som kommer etter at Kina har droppet økonomiske mål for første gang på 30 år.

Publisert: Oppdatert: 22. mai 2020 08:24 , Publisert: 22. mai 2020 08:04

Kronen svekker seg markant fredag morgen, der en dollar på det meste kostet 10,06 kroner og en euro kostet over 11 kroner.

Svekkelsen skjer samtidig som oljeprisen (brent spot) faller godt over fem prosent. Oljeprisfallet kommer i kjølvannet av nyheten om at Kina har valgt å ikke sette noen mål for økonomisk vekst i år, på grunn av usikkerheten forårsaket av viruskrisen. Det er første gang på 30 år at landet ikke setter seg klare økonomiske mål.

Den norske kronen ble svært tynget da coronakrisen inntraff og oljeprisen stupte tidligere i år, men har siden hentet seg noe inn.

Dollaren ble på det meste handlet til over 12 kroner i mars.

E24 omtalte tidligere denne uken at Nordkinn Asset Management er skeptiske til mer kroneopptur og holder seg helt unna veddemål på den norske valutaen.

– Det blir ingen sterk økonomisk oppsving fremover, det vil ta lang tid før man er tilbake, og vi tenker flere år fremover i tid. Det betyr at det ikke blir noen rett strek med oppgang for hverken aksjer, den norske kronen eller oljeprisen. Når kronen styrker seg og optimismen har vært høy føler vi at det er risikabelt å tro på at det vil fortsette i samme takt hele uken, sa sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen.

