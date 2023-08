Kraftig kronesvekkelse etter inflasjonstall

Kronen har svekket seg kraftig det siste døgnet. Valutastrateg setter svekkelsen i sammenheng med både norske og amerikanske inflasjonstall.

Kronen svekker seg etter inflasjonstallene som ble lagt fram denne uken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Jeg tror hovedforklaringen på svekkelsen er at norske renteforventninger falt etter inflasjonstallene i går, sier valutastrateg Dane Cekov i Nordea Markets til E24.

Siden torsdag ettermiddag har kronen svekket seg mot euro og dollar. En euro kostet 11,19 kroner torsdag morgen, mens den fredag ettermiddag er oppe i 11,45.

De norske inflasjonstallene som ble lagt fram torsdag, viste en dempet prisvekst. Inflasjonsnivået på 6,4 prosent var tett på de 6,3 prosent som Norges Bank hadde spådd.

Amerikanerne la også fram inflasjonstall i går ettermiddag. Prisveksten steg til 3,2 prosent i juli.

Les på E24+ Ukens Investtech: Kjøp disse fire aksjene

Falt mer i dag

Den såkalte rentedifferansen, altså forskjellen på ulike lands rentenivå, kan påvirke et lands valutakurs. Økte renter vil kunne gjøre et land mer attraktivt for investorer siden avkastningen blir større.

Det øker i tur etterspørselen etter valutaen og styrker kursen.

– Svekkelsen skjedde ikke med en gang, men etter at amerikanske inflasjonstall kom, sank de norske rentene noe, og i dag falt det enda mer. Oljeprisen var litt lavere i går, men dette må hovedsakelig sees i sammenheng med lavere renter her hjemme, sier valutastrategen.

Les også Kronen styrker seg etter amerikanske arbeidstall

Valutastrateg Dane Cekov ser kronesvekkelsen i sammenheng med endrede renteforventninger.

Ny renteavgjørelse

Torsdag neste uke er det duket for nytt rentemøte i Norges Bank. Markedet har vært delt i synet på om vi står overfor en enkel eller dobbel renteheving, altså på 0,25 eller 0,5 prosentpoeng.

– Sannsynligheten for en dobbel økning var på forhånd rundt 50 prosent. Etter inflasjonstallene har denne sannsynligheten justert seg litt ned, sier Cekov.

Les også Venter fortsatt lavere inflasjon i USA: – En viss usikkerhet

Den samlede prisveksten i Norge endte på 5,4 prosent, noe som var lavere enn det som var anslått.

– Vi antar nå at renten vil øke med 0,25 prosentpoeng og signalisere en fortsatt gradvis økning, sier Cekov.

Venter svingninger

Det siste året har kronen svekket seg kraftig mot euro. For rundt ett år siden kostet en euro i underkant av 10 kroner.

– Jeg tror den vil være på rundt 10,50 kroner per euro ved årsslutt, men vi må være forberedt på betydelige svingninger i fremtiden, sier Cekov.