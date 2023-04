Obos-sjefen tjente 5,8 millioner kroner i fjor

Bonusen til Obos-sjefen økte med over 500.000 kroner. Det viser Obos årsrapport for 2022.

Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj nær doblet bonusen i fjoråret.

I fjor hadde Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj en samlet godtgjørelse på 5,8 millioner kroner. Det er en økning fra året før da godtgjørelsen var på 5,2 millioner kroner.

Den samlede godtgjørelsen består av lønn, bonus, pensjon og andre godtgjørelser.

Sirajs grunnlønn holdt seg på samme nivå i 2022 som året før, men bonusen økte fra 563.000 kroner til 1,1 millioner kroner.

Svekket resultat

Samtidig viser regnskapstall fra boligbyggeren at resultatet svekket seg i fjor.

Omsetningen økte fra 11,7 milliarder kroner til 14,5 milliarder kroner, men årsresultatet falt fra 4,1 milliarder kroner til 1,5 milliarder kroner.

Resultatfallet skyldes blant annet at Obos hadde en nedgang i boligsalget i fjor.

«Boligutvikling har hatt nedgang i salg og noe færre overleveringer av nye boliger i 2022, i tillegg til lavere marginer i den underliggende virksomheten. Summen av dette gir et svekket resultat for 2022.», skriver boligbyggeren.

Obos peker på at det i et usikkert marked er risiko for at boliger ikke bli solgt og at utleieandelen i næringseiendommer faller.

«I 2022 har høye byggekostnader, inflasjon, økte renter og tilgang på arbeidskraft i økende grad påvirket boligproduksjonen og salget. Husholdningene opplever kjøpekraftsnedgang som følge av økende renter og levekostnader. I en markedssituasjon preget av et uforutsigbart rente- og kostnadsbilde og en forventet økt arbeidsledighet fremover, er kunder avventende til boligkjøp.»