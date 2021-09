Nordea Markets venter syv rentehopp: Boligfesten er over

– Krisen er over, sier sjeføkonomen i Nordea Markets. Innen utgangen av 2022 tror han renten er tilbake på 1,5 prosent, før den øker videre til 1,75 prosent i 2023.

Sjeføkonom i Nordea Markets Kjetil Olsen presenterer nye prognoser, idet økonomien går over i en ny fase etter pandemien. Vis mer

Nordea Markets tror tiden med rekordlav nullrente er over, ifølge en fersk rapport fra meglerhuset.

Norges Bank kuttet renten med 1,5 prosentpoeng til null prosent i løpet av pandemiens første måneder i fjor.

Sentralbanken varslet senest i august at renten skal opp fra september. Går alt etter planen fra juni, ligger det også an til heving i desember, og to til tre ganger neste år.

Prognosen videre lød da på en oppgang til «i overkant av 1,50 prosent» i løpet av 2024. Renten endres normalt med et kvart prosentpoeng om gangen.

«Det skal trolig en del til før Norges Bank avviker mye fra den planen de nå har lagt. Jeg blir ikke overrasket om renten er tilbake der den kom fra i løpet av neste år», skriver Nordea Markets’ sjeføkonom Kjetil Olsen.

Han spår seks rentehevinger innen utgangen av neste år, og ytterligere oppgang til 1,75 ved utgangen av 2023. Da er renten rundt det nivået som Norges Bank anser som normalt.

Dette Nordeas nye prognoser Fastlands-BNP: 3,9 % i 2021, 3,9 i 2022 og 1,3 i 2023

Husholdningenes konsum: 5,0 % i 2021, 8,0 i 2022 og 3,5 i 2023

Prisvekst (kjerne-KPI): 1,6 % i 2021, 1,8 i 2022 og 2,0 i 2023

Årslønn: 3,0 % i 2021, 3,2 i 2022 og 3,4 i 2023

Arbeidsledighet (NAV): 3,6 % i 2021. 2,4 i 2022 og 2,3 i 2023

Styringsrenten i slutten av året: 0,5 % i 2021, 1,5 i 2022 og 1,75 i 2023

Kronekurs mot euro i slutten av året: 10,30 i 2021, 9,90 i 2022 og 9,80 i 2023 Vis mer

– Ikke det Norges Bank ønsket seg

«For lave renter for lenge kan skape ubalanser i økonomien med for mye gjeld og altfor høye boligpriser. Ikke bare øker det ulikhetene ytterligere, det kan legge grunnlag for nye kriser rundt neste sving», skriver Olsen videre.

Sjeføkonomen tror Norges Bank har spurt seg om nullrente var riktig medisin i en krise som denne, og peker på at nullrenten har løftet boligprisene kraftig og økt ulikhetene i samfunnet.

«Det var ikke det Norges Bank egentlig ønsket seg», skriver han.

Boligfesten er over

Boligprisene overrasket med kraftig oppgang i løpet av pandemien, godt hjulpet av rentekuttene. De siste månedene har det derimot vært en avkjøling i boligmarkedet.

«Festen i boligmarkedet er bak oss og boligprisene vil trolig flate ut fremover», spår økonomene i Nordea Markets.

De tror effekten av rentekuttene er tatt ut, og regner med at boligkjøperne har fått med seg at renten snart skal opp. På den annen side vil lønnsveksten øke i takt med bedringen i arbeidslivet, noe som er positivt for boligmarkedet.

«I sum gir det utsikter til at boligprisene vil bevege seg om lag sidelengs de neste par årene.»

Krisen er over

«Krisen er over», skriver Nordeas sjeføkonom i rapporten. Etter et fall i fastlandsøkonomien på 2,5 prosent i 2020, venter han 3,9 prosent vekst både i år og neste år, før den dabber av til 1,3 prosent i 2023.

«Slik det ser ut nå, kan de siste restriksjonene her hjemme bli fjernet i slutten av måneden. Da vil norsk økonomi gå inn i en ny fase.»

Med en vekst på 1,4 prosent i andre kvartal, er økonomien nå endelig tilbake på nivået fra før krisen. Men siden vi har gått glipp av veksten gjennom pandemien, ligger nivået likevel lavere enn man ellers kunne forventet.

Kronen må styrke seg kraftig for å stoppe rentehopp

Norges Bank vil være blant de første vestlige sentralbankene til å sette opp renten, og det vil trolig gå flere år før våre europeiske naboer følger etter.

Isolert sett kan det gi sterkere kronekurs, men Nordea tror det krever en kraftig kronestyrking for å stoppe Norges Banks rentehopp.

«Kronen sliter imidlertid med å prestere når dollaren styrkes, og vi tror dollaren vil bli sterkere som følge av god utvikling i amerikansk økonomi og en mer haukete Fed (som ønsker høyere renter, red.anm.).»

Nordea tror derfor ikke på noe særlig sterkere krone med det første. I tillegg er det risiko for svekkelse hvis stemningen i markedene surner, da den norske kronen ikke blir sett på som en trygg havn.

