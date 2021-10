Nortura-ansatte i stille protest mot flytting østover

Nortura-ansatte frykter at hele anlegget blir lagt ned hvis konsernledelsen får viljen sin.

Mange ansatte hadde møtt opp utenfor Nortura sitt anlegg på Forus for å kjempe for arbeidsplassene sine. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidlig onsdag morgen har de samlet seg rundt inngangen til Nortura sitt anlegg på Forus. Her har dyr blitt slaktet og foredlet i mange tiår. Flere av de ansatte har foreldre som har arbeidet på slakteriet.

Bålpannen er fyrt opp. I en kjele trekker pølsene. De ansatte har møtt opp tidlig for å vise sin motstand mot at konsernledelsen i Nortura får viljen sin og legger ned skjæreavdelingen på Forus i løpet av få år og flytte den til Tønsberg.

Konserndirektør Lisbeth Svendsen og fabrikksjef Olav Tandberg har også møtt opp tidlig. De skal straks inn for å ha allmøte med de ansatte på skjæreavdelingen, men tar seg tid til å prate med de frammøtte på vei inn hovedinngangen.

For Kjetil Bøe er dette en trist dag. I 22 år har han jobbet som skjærer. Nå vil Nortura flytte arbeidsplassen hans østover. Svenn Åge Johnsen fra Rogaland Elektromontørforening og Jo Jenseng fra LO Stavanger og omegn har også møtt opp for å vise sin støtte. Vis mer

Klokken er snart 7 og allmøtet på skjæreavdelingen skal begynne. Fagforeningslederne Roar Viken (FLT), til venstre, og Ken Ove Sletthaug (NNN) liker ikke budskapet konserndirektør Lisbeth Svendsen kommer med til dem og fabrikksjef Olav Tandberg. Vis mer

Ken Ove Sletthaug håper markeringen kan bidra til at Nortura snur. Han er klubbleder for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på Forus-anlegget – og også ansatterepresentant i Nortura-styret.

Han gjentar budskapet sitt: Ryker skjæreavdelingen med de rundt 80 ansatte der, kommer resten av anlegget til å følge etter.

– Hele utgangspunktet for dette var at Nortura måtte flytte fra Forus. Men vi må ikke flytte. Vi kan være her, har kommunen bekreftet, og nå leverer anlegget her veldig bra, sier Sletthaug.

– De ansatte viser at de bryr seg om arbeidsplassen sin. Vi tror at det er mulig å snu i denne saken og komme opp med en plan B.

Så lukkes døren inn til allmøtet, som startet klokken 7.