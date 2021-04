Oslo-butikker får ikke åpne: – Fryktelig skuffet

Etter over tre måneder med stengte butikker må handlesugne Oslo-folk fortsatt smøre seg med tålmodighet. Det ble klart etter byrådets pressekonferanse tirsdag.

Butikkene i Oslo må fortsatt holde stengt. Illustrasjonsfoto Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Jeg er fryktelig skuffet, sier direktør i Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen, til E24.

– Butkknedstengingen har ikke hengt på greip så langt under pandemien, og henger enda mindre på greip nå, etter at smittetrykket har gått ned, folk er ute og nabokommuner åpner opp, sier Virke-toppen.

Tirsdag annonserte Raymond Johansen (Ap) starten på Oslos gjenåpning. Det innebærer blant annet at besøksforbudet mykes opp fra dagens grense på to personer til ti personer.

Men hverken butikker, treningssentre eller serveringssteder får lov til å åpne nå. Dette spares til trinn 2 av gjenåpningsplanen, som er på totalt fem trinn.

Byrådet skal neste uke vurdere om Oslo kan gå videre til trinn to. Når trinnet faktisk kan iverksettes, er det imidlertid for tidlig å si noe konkret om, presiserte byrådslederen.

– Flere hadde sikkert håpet vi skulle åpne enda mer i dag, vedgikk Johansen.

– Men ingen er tjent med en uforsiktig og forhastet gjenåpning, la han til.

Direktør for Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen. Vis mer byoutline Foto: Stian Schioldborg / Virke

– Folk vil kjøre til Bærum

Andersen i Virke sier det mangler god dokumentasjon om smitte i norske butikker. Han mener det viser at butikkstenging i realiteten har blitt brukt som en delvis erstatning for portforbud, hvor man tar en annen vei til det samme målet – å holde folk innendørs.

– Butikker har blitt stengt for at vi ikke skal krype ut av hulene våre. Men nå er det vår, Oslo-folk er allerede ute, og mange har et voldsomt handlebehov etter over tre måneder med stengte butikker, sier Virke-toppen.

– Når man likevel holder butikkene stengt, til tross for at smittetrykket er på vei ned og butikksmitte er udokumentert, så fører dette bare til en ekstremt høy mobilitet på tvers av kommunegrensene. Da kjører folk til Bærum eller Nordre Follo, advarer Andresen.

Disse stedene er blant 17 kommuner i Viken som i forrige uke ble gjenåpnet av regjeringen.

Virke-toppen mener byrådets avgjørelse ikke rimer med myndighetenes fokus på å begrense mobilitet under pandemien – som blant annet medvirket til at regjeringen over nyttår valgte å gjenåpne Vinmonopolet i nedstengte kommuner.

Nå omkranses Oslo av steder som frister med åpne butikker, påpeker Andersen.

– Og vi så jo alle bildene fra Vestby forrige helg.

– Johansen, dersom smittetallene ikke går rett vei og man ikke kan ta trinn to i Oslo, vil du da anbefale at nabokommuner stenger igjen?

– Det er naturlig at det er godt harmonert mellom nabokommuene, men dette gjelder mest for kjøpesentre feks. Ingen er tjent med at folk herfra kjører ut og fyller opp kjøpesentre, sier Johansen.

– Hvilke vurderinger er gjort siden butikker fremdeles holder stengt?

– Vi blir jo litt fartsblinde. Plutselig synes vi 141 innleggelser er lavt, men for seks måneder siden var det et tall som fikk folk til å si at «nå må det skje noe, nå må vi stenge ned». Det har litt med mentaliteteten å gjøre. Man venner seg til høye smittetall. Men for oss handler det om å hindre at veldig mange blir syke og belegger sykehusplasser i lang tid.

– Men er du redd for utfart fra Oslo til kommuner i Viken der det er åpent?

– Det er nok en større større utfordring for handel enn for skjenking.

HÅPER PÅ RASK BUTIKKÅPNING: Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Viken. Vis mer byoutline Moment Studio

– Mange går ikke lenger på reservene

Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Viken, sier byrådets beslutning skuffer, ettersom mange restauranter og serveringssteder hadde forventet å kunne åpne igjen nå.

– Mange av dem går ikke lenger på reservene. De har bygget opp stor gjeld og har utsatt mange regninger, sier Solli til E24.

Hun påpeker at butikk- og restaurantnæringen i Oslo nå har holdt stengt i lang tid, og at særlig skjenkestoppen siden november har rammet serveringsbransjen knallhardt.

– Smittetallene går ned samtidig som vi ser at folk nærmest har åpnet byen selv, blant annet ved å feste i parker. Da er det tryggere om folk kan møtes på restaurantenes uteservering, hvor personalet er profesjonelle på smittevern, sier Solli.

Hun er fornøyd med at byrådet vil vurdere muligheten for å gå videre til trinn to i neste uke, men minner om at det også er viktig for bransjen å vite når åpningen faktisk kan skje:

– Det er viktig at Oslo kommune gir beskjed i god tid slik at restauranter og serveringssteder kan åpne i tide til 17. mai, dersom smittetallene tillater det. Folk må varsles i tide når de skal tilbake på jobb etter permittering, sier Solli.

