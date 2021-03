Nakstad om Oslo-tiltak: Må være målrettede og kraftige

Mandag morgen er alle kommunene i Oslo og Viken innkalt til et møte om smitteutvikling og tiltak i regionen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Søndag varslet byrådsleder Raymond Johansen mulige innstramminger i hovedstaden, men nøyaktig hvilke tiltak som vil innføres er ennå uklart.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er mandag morgen tydelig på at dette fortsatt jobbes med, men at Helsedirektoratet har gitt signaler om at tiltakene nå må være kraftige nok til å snu den dramatiske smittetrenden.

Statsforvalteren har nå kalt inn Oslo og alle kommunene i Viken til møte om smittesituasjonen og tiltaksnivået. Møtet startet klokken 12 mandag.

Ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal (H) er en av ordførerne i Viken-kommunene som er hasteinnkalt til Statsforvalteren mandag. Hun er ikke kjent med temaet for møtet, men sier: - Situasjonen med høye smittetall gjør imidlertid at vi er forberedt på at det tas raske avgjørelser. I Lier har vi to skoler på rødt nivå (Hallingstad og Hegg), men jeg er foreløpig ikke kjent med at det gjøres vurderinger om å rødt nivå for flere skoler i vår kommune, sier Ringdal til VG.

Men det er fortsatt situasjonen i hovedstaden som er mest prekær.

De siste 14 dagene er 3300 personer blitt registrert smittet i Oslo, ifølge kommunens egne tall.

Det vil si at 473 personer per 100.000 innbyggere er registrert smittet i perioden. Det er nesten tre ganger høyere enn tallet for Norge. Flere kommuner i regionen har tilsvarende eller høyere smittetrykk enn i hovedstaden.

– Hva har dere anbefalt Oslo?

– Dette er i prosess når det gjelder Oslo og Viken. Det er ingen hemmelighet har det vært mange møter i helgen og at det er mange ting som det jobbes med nå. Nøyaktig hva som kommer ut av det og hvilke beslutninger som blir tatt i disse kommunene, og eventuelt med bistand på det regionale perspektivet - det vil tiden vise, svarer Nakstad i Helsedirektoratet.

– Men det er klart at vi har nok gitt signaler om at vi er nødt til å ha målrettede og gode tiltak som er kraftige nok til å snu smittetrenden, legger assisterende helsedirektør Espen Nakstad til.

Han begrunner det slik:

— Nå er dette R-tallet høyt, innleggelsene øker voldsomt og test- og smittesporingskapasiteten er vi veldig avhengig av å holde oppe.

Ryker den, mister vi også muligheten til å sette folk som er smitteførende i karantene, og hele pandemien vil kunne vokse veldig i omfang, understreker han.

– Det er en grense for hvor mye testing og smittesporing kommunene klarer, og det er en grense for hvor mange pasienter sykehusene kan ta i mot uten at det går utover de andre pasientene i vesentlig grad, sier han.

Målet er derfor å unngå så mye smitte at en kraftig nedstenging som rammer veldig mange er det som må til for å kunne snu trenden.

Vurderer tiltak for skoler

– Avisa Oslo skriver om tre scenarioer: Full skolenedstenging i alle bydeler, å stenge skoler i de mest utsatte bydelene eller kun stenge utsatte skoler i de hardest rammede bydelene. Hvilket scenario mener du at Oslo bør legge seg på?

– Dette er ting Oslo kommunene og også nabokommunene nå vurderer. Her er det smittesituasjonen og hvilke muligheter man har til å stoppe smittespredningen som betyr noe.

Nakstad sier at mange skoler har mange elever og ansatte i karantene, og dermed også mange familiemedlemmer i ventekarantene.

– Det får veldig store konsekvenser for samfunnet når smittenivået er så høyt. Men hvilken tilnærming man skal ha bestemmer politikerne basert på de rådene de har fått.

– Kan det være aktuelt å forlenge påskeferien for å unngå toppene vi ofte har sett etter ferier, slik som har vært diskutert i andre land?

– Også i Norge har man diskutert dette flere ganger. Det som er avgjørende for om dette har effekt er hvordan man oppfører seg når man har fri, og ikke bruker dagene man har ekstra fri til å være ekstra sosial. Det vil kunne øke smittespredningen igjen selv om skolene for eksempel er stengt.

På VGs spørsmål om hvilke alternativer man har til å stenge skolene, svarer Nakstad at det er viktig å bruke mulighetene man har til å teste også barn og unge når det er snakk om å sette inn tiltak der det er høy smittespredning. Han viser til massetesting som pågår i prosjekter på Universitetet i Oslo, studentbyen Kringsjå og på videregående skoler i Bergen.

– Det er veldig viktig, dels fordi det gjør at man kan drive skolene mer normalt. Men man oppdager også smitte i familier, sier han.

– Ikke bare dødstallene som spiller en rolle

– Trenger vi flere inngripende tiltak når det er flest unge som blir smittet og færre dødsfall?

– Smittesituasjonen har også mye å si på innleggelser og langtidseffekter. Vi ser at vi er på samme smittenivå som ved nyttår, men vi har flere innleggelser nå enn ved nyttår. Det er nok fordi de nye virusvariantene gir mer alvorlig sykdom. De gir rundt 60 prosent mer alvorlig sykdom og rundt 60 prosent flere innleggelser og dødsfall ser det ut som i land som har forsket på dette. Det merker vi faktisk i Norge nå, og det er aldersgrupper under 75 år som dominerer på sykehusene nå, sier han.

Nakstad sier også at å tenke på konsekvensene for folkehelsen er viktig, blant annet med de langtidseffektene coronasykdom kan ha.

– Vi får ganske ubehagelige rapporter også om det fra forskningsmiljøer i Norge. Alt dette spiller en rolle. Det er ikke bare dødstallene som spiller en rolle i en pandemi.

LES OGSÅ: Sykehus forteller om flere yngre coronapasienter: – Vi har sett et slags skifte

I kartet under ser du smittetrykket per bydel i hovedstaden:

LÆRER-LEDER: Aina Skjefstad Andersen er leder for Utdanningsforbundet i Oslo - lærernes og barnehagelærernes største forbund. Vis mer byoutline Utdanningforbundet

Uro blant Oslo-lærere og barnehagelærere

Leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, beskriver en tildels stor bekymring blant lærere og barnehagelærere i hovedstadens 200 skoler og rundt 700 barnehager for tiden.

– Det er stor uro blant barnehagelærere og lærere i Oslo over smittesituasjonen. Men vi må forholde oss til det fagmyndighetene vurderer om skoler og barnehager skal stenges frem til påske, sier Andersen til VG mandag formiddag.

Hun har nærmest konstant hatt en rekke av sine medlemmer i karantene de siste ukene. Uklare signaler og hastebestemte tiltak gjør situasjonen uoversiktlig for lærere og barnehagelærere, minner hun om.

– Diverse utspill i media, slik vi har sett i helgen er også med å skape uro blant våre medlemmer, sier Oslo-lederen i Utdanningsforbundet.

Publisert: Publisert: 15. mars 2021 11:34 Oppdatert: 15. mars 2021 12:13