Norge gir EU 34.000 tonn torsk i Svalbardsonen

Neste år gir Norge en torskekvote på 34.000 tonn i Svalbardsonen til EU. Men Norge får ingen kvoter i retur.

Fiskere fra EU-landene risikerer å bli utestengt fra norske farvann hvis ikke en fiskeriavtale med EU, Storbritannia og Norge kommer på plass før nyttår, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i Stortinget i forrige uke. Vis mer byoutline Jil Yngland / NTB

NTB

Svalbardsonen er en fiskevernesone på 200 nautiske mil rundt kystlinjene til Svalbard. Her anerkjenner ikke EU norsk kontroll over fiskebestanden. Til neste år gir Norge likevel bort et fiske på 34.864 tonn torsk til EU i Svalbardsonen, samt 7.500 tonn annen fisk, skriver Nationen.

Det er rundt halvparten av hva Norge fisker selv i området i et normalår.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) bekrefter at det ikke er snakk om noe kvotebytte for fisken vi overgir fra Svalbardsonen.

– Fartøy fra Norge, Russland, EU og Færøyene er gitt adgang til å fiske torsk i vernesonen. EU får 27.295 tonn torsk her i 2020. Dette inngår ikke i et kvotebytte og er basert på fiske fra EU-land før sonen ble opprettet, sier Ingebrigtsen.

Norge håper at det å gi bort disse kvotene vil virke konfliktdempende, ifølge seniorforsker Andreas Østhagen ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Det er en måte å unngå at man skaper mer konflikt enn hva man anser som nødvendig, sier Østhagen til Nationen.

Han har forsket på både fiskeri og sikkerhetspolitikk omkring Svalbard og nordområdene og sier Norge frykter konflikt om råderetten over den økonomiske sonen rundt Svalbard.

– Norge er redd for at et EU-land tar spørsmålet om fiskevernesonen og norsk sokkel til EU-domstolen i Haag, og at vi skulle tape. Det er nok det verste Norge kan se for seg, sier Østhagen.