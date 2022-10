Obos-prisene i Oslo falt 3,1 prosent i september

Prisnedgangen var ikke uventet, men likevel klart større enn tidligere år, ifølge Obos.

Obos-prisene falt i Oslo i september. Her fra høyblokkene på Ammerud i Groruddalen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo falt 3,1 prosent fra august til september, viser ferske tall fra Obos. På landsbasis var nedgangen 2,8 prosent.

– Renteoppgang og økte levekostnader er i ferd med å kjøle ned boligmarkedet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

De siste tolv månedene har Obos-prisene i Oslo gått opp seks prosent. På landsbasis har prisene økt 5,4 prosent i samme periode.

Les på E24+ Er boliglånsrenten din for høy? Slik forhandler du med banken

Kraftigere fall enn normalt

Monsvold påpeker at det er vanlig at prisene faller på denne tiden av året, og nedgangen sånn sett ikke var uventet.

– Samtidig var nedgangen klart større enn tidligere år, sier sjeføkonomen.

Snittet for september det siste tiåret er at Oslo-prisene på Obos-boliger faller 1,1 prosent. Hun mener noe av prisfallet i september i år kan forklares med at det ble solgt en større andel fireromsleiligheter og en mindre andel ettromsleiligheter enn i august.

– Siden kvadratmeterprisen på små leiligheter er høyere enn på større boliger, bidrar dette til å trekke ned prisene, sier Monsvold.

Obos venter derfor at Obos-prisene har falt mer enn i markedet generelt forrige måned, ifølge Monsvold.

Onsdag denne uken får vi fasit for det brede boligmarkedet, når Eiendom Norge legger frem sin boligprisstatistikk. Obos-statistikken dekker rundt en fjerdedel av bruktmarkedet i Oslo.

Les på E24+ Tre eksperter etter nytt rentehopp: Dette skjer i boligmarkedet

Tror prisnedgangen fortsetter

Sjeføkonomen venter at boligprisene vil fortsette å falle noe utover høsten, og kanskje noe mer enn det som er vanlig avhengig av sesong.

– Vi tror også på noe prisnedgang neste år. Sterkt arbeidsmarked, økt lønnsvekst og befolkningsøkning bidrar imidlertid til at prisfallet blir moderat, sier Monsvold.

– Samtidig er det viktig å huske at selv om prisene skulle gå ned mellom fem og ti prosent, så betyr det bare at prisene er tilbake der de var ved inngangen til dette året, sier sjeføkonomen videre.

Siden nyttår er Oslo-prisene opp 8,4 prosent, mens Obos-prisene på landsbasis har økt med 9,3 prosent.

Når det kommer til omsetning er man tilbake på nivået fra 2019, før coronapandemien.

– Under pandemien ble det omsatt langt flere boliger enn normalt. Omsetningen er fortsatt høyere enn i årene før 2019. Dette tyder på at det fremdeles er stor etterspørsel etter boliger. Omsetningstiden holder seg også lav, sier Monsvold.