Utbygger om Fornebubanen: – Kan ikke skjønne at det er mulig å stoppe nå

Raymond Johansen (Ap) og byrådet i Oslo setter nye krav for at Fornebubanen skal fortsette, etter en kostnadssprekk i milliardklassen. – Overraskende og uforutsigbart, sier utbygger som skal bygge 1.800 boliger i området.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) setter krav etter milliardsprekk i Fornebubanen. Her fra mandagskveldens pressekonferanse

Publisert: Oppdatert nå nettopp

T-banen som skal gå fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum fikk en kostnadssprekk på 4,3 milliarder kroner.

I dag kom byrådet med nyheten om at byggingen kan fortsette, men kun hvis seks krav innfris.

– Dette er svært overraskende. Det er uforutsigbart at noe sånt skal kunne skje. Vi har jo en avtale som vi la til grunn når vi kjøpte eiendommene, sier Sverre Molvik, administrerende direktør i Selvaag Bolig.

Etter planen skal Fornebubanen stå ferdig i 2029.

Dette er Aps krav: Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. I dag står Oslo ansvarlig for 53 prosent. Oslo Ap krever at deres andel reduseres.

Utbyggerne må bidra mer. Ap mener at grunneierbidraget må justeres opp.

Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.

Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger som kommer i tillegg til den kjente prisen i dag. Oslo Ap mener at risikoen for prisøkninger ikke kan legges på Oslo øst og sør.

Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og at passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. Partiet mener også at Bærum må vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligutbygging.

Økt kapasitet på Grorudbanen ved at ombyggingen av T-banestasjonen på Majorstuen gjennomføres innenfor Oslopakke 3-budsjettet Vis mer

«Politisk dragkamp»

Boligutviklingsselskapet skal bygge 1.800 boliger på Fornebu, og har bidratt med rundt 500 millioner kroner i grunneierbidrag til banen. Flere av Selvaags leilighetsbygg skal komme oppå endestasjonen og verkstedet til banen.

Molvik kaller situasjonen for en «politisk dragkamp» og sier at selskapet må forholde seg til avtalen med mindre de blir pålagt noe annet.

– Det at det ble en budsjettsprekk er ikke så overraskende, tvert imot med den inflasjonen vi opplever nå. Men man kan ikke skyve det over på noen andre.

– Hva tror du skjer videre – har du troen på at banen vil stå klar om 7- 8 år?

– Ja, det håper jeg da virkelig. Her har man brukt et sted mellom tre og fire milliarder allerede. Jeg kan ikke skjønne at det er mulig å stoppe det nå. Det er ufornuftig, sier Molvik.

– Det vil være veldig dumt å få noen ytterligere utsettelser på dette prosjektet, både med tanke på boligmangelen i Oslo og for byutviklingen generelt, sier han.

Sverre Molvik, administrerende direktør i Selvaag Bolig, mener beskjeden fra byrådet i Oslo er svært overaskende.

Obos med potensial til å bidra mer

Boligbyggeren Obos bidrar allerede med 1,5 milliarder kroner til Fornebubanen.

– Nå gjelder det å ikke gå ned i skyttergravene. Det holder ikke for noen å nå gjemme seg bak at «vi har gjort nok fra før», for vi risikerer vi at et av regionens viktigste byutviklingsgrep ryker. Det tror jeg ikke noen av partene kan leve med, sier Daniel Siraj, konsernsjef i Obos.

Det har tidligere blitt åpnet for å bygge 11.000 boliger på Fornebu, endestasjonen til Fornebubanen.

Administrerende direktør i Obos, Daniel Siraj

– Det fins et mulighetsrom her hvis man ønsker det. Hvis man skal oppnå grunneierbidrag som monner, må politikken ta kontroll over utviklingen, slik som de gjorde i Bjørvika for 20 år siden, sier Siraj.

Han forteller om da staten og kommunen gikk sammen og bestemte at i Bjørvika i Oslo skulle det bygges én million kvadratmeter med bolig og bygg.

– Det trengtes for å støtte infrastrukturen. Jeg oppfatter at det er et slikt tydelig signal Oslo Ap nå sender, og at de vil jobbe mot et mål på Oslo-siden og oppfordrer Bærum til det samme på sin side, sier Siraj.

Obos-sjefen håper nå partene, både kommunene, fylkeskommunene, staten og grunneierne får samlet seg rundt forhandlingsbordet.

– Alle må til bords, sier Siraj.

Utbygger glad for å bidra

Et av kravene Raymond Johansen og politikerne stilte til videre bygging av Fornebubanen var at grunneiere og boligbyggere måtte bidra med mer.

– Dette er jeg veldig glad for. Arbeidet kan fortsatte, sier Jens Jalland, administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom.

Jens Jalland, administrerende direktør i Løvenskiold Eiendom

Jalland leder et grunneierlag som allerede har tilbudt seg å betale de 400 millioner kronene det vil koste å bygge Vækerø-stasjonen på Fornebubanen.

– Vi jobber med Eiendomsetaten i Oslo for å finne ut hvordan vi kan bidra her. Størrelsen på vårt bidrag er betinget muligheten for å utvikle området., sier Jalland.

– Har du en oppfordring til andre grunneiere?

– Vi opplever at vi har et samfunnsansvar. De grunneierne som er rundt på øvre områder må se hva en stasjon kan gi av muligheter til dem, og om det kan gjøre at de også bør tenke seg om hvordan de kan bidra.

– Dette er et spleiselag, sier Jalland.