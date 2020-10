Svakere prisvekst enn ventet i september

Kjerneinflasjonen steg mindre enn ventet i måneden som gikk, men er fremdeles godt over målet til Norges Bank.

Kjerneinflasjonen steg med 3,3 prosent på årsbasis i september, viser ferske tall fra SSB.

På forhånd var konsensus at kjerneinflasjonen ville stige med 3,6 prosent på årsbasis.

DNB Markets ventet på sin side en oppgang på 3,7 prosent.

Kjerneinflasjon er tallet Norges Bank ser på når den setter renten. Den kalles ofte underliggende inflasjon, og ekskluderer priser på strøm og drivstoff. Norges Banks inflasjonsmål er på to prosent over tid.

Tallet for september er imidlertid under Norges Banks prognose på 3,6 prosent, bemerker DNB Markets i et notat.

– Alt annet likt reduserer det oppadgående press på rentebanen, skriver meglerhuset.

Måneden før, i august, steg kjerneinflasjonen 3,7 prosent på årsbasis.

Inflasjon og kjerneinflasjon Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Kjerneinflasjon (KPI-JAE), er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst. Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid. Vis mer vg-expand-down

Matpriser trekker oppover

Konsumprisindeksen gikk på sin side opp med 1,6 prosent på årsbasis i september. Den viktigste bidragsyteren til årsoppgangen er matvareprisene, som er 4,3 prosent høyere i år enn i fjor.

«Også prisoppgang på nye biler, restauranttjenester samt andre tjenester knyttet til fritid og kultur bidro til tolvmånedersveksten», skriver SSB.

Strømprisene trekker imidlertid i motsatt retning. Ifølge SSB var prisene på elektrisitet og nettleie 25 prosent lavere i september i år enn i fjor.

På månedsbasis bidrar imidlertid strømprisene mest til oppgangen i konsumprisindeksen.

Årsaken til det er at prisene på elektrisitet med nettleie steg med 9,1 prosent i løpet av september, til tross for at prisene er langt lavere enn i fjor.

Prisfall på innenriksflyvninger

Prisveksten fortsetter samtidig å være påvirket av coronapandemien, til tross for at de fleste tjeneste er tilgjengelige igjen, skriver statistikkbyrået. Samtidig er det fortsatt særbehandling av flere tjenester knyttet til reiseliv.

Et prisfall på innenriksflyvninger som var den viktigste bidragsyteren til å dempe oppgangen i konsumprisindeksen i måneden som gikk. I tillegg bidro en ytterligere prisnedgang på drivstoff samt matvarer, ifølge SSB.

