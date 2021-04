Elbil-bonanza gir plassmangel på Drammen Havn

Høy biletterspørsel blant det norske folk har ført til plassproblemer ved Drammen Havn. Over halvparten av de mottatte bilene er elektriske.

Dronebilde fra Drammen havn viser hvordan bilene hoper seg opp på kaia Vis mer byoutline Drammen Havn

– I løpet av de tre siste månedene i 2020 var det over 37.000 nye biler som

kom inn til Drammen havn, og bare nå i mars ser det ut til at det blir mellom 12.000 nye biler, forteller Havnedirektør Einar Olsen i en pressemelding.

Drammen havn, som er landets største havn og knutepunkt for bilimport, tar imot omtrent 70 prosent av alle bilene som kommer inn i landet.

Allerede i fjor kunne Havnedirektøren melde om stor aktivitet i importen av biler, da de tok imot 98.882 biler på havnen i Drammen.

Og det ser ikke ut til at nordmenns interesse for bil har minsket siden nyåret.

– Samlet sett vil vi nærme oss 70.000 nye biler på et halvt år, noe som er «all time high», opplyser Olsen.

Vis mer byoutline Drammen Havn

Bilene hoper seg opp

Siden importen av bil nærmer seg nye høyder, har Drammen havn blitt tvunget til å omstrukturere mottaket av biler.

– Nå er vi tvunget til å stable bilene så tett som mulig samt plassere et stort antall biler på områder som vi strengt tatt trenger til annen drift. I tillegg så må vi leie plass på arealer utenfor havna, sier havnedirektøren i meldingen.

Havnedirektør Einar Olsen forteller at de jobber med å styrke deres posisjon som miljøvennlig knutepunkt for å minke havnens miljøavtrykk. Vis mer byoutline Drammen havn

– Dette bekrefter jo bare at det er et prekært behov for mer arealer

på Drammen havn, og at det haster med å få satt i gang med utvidelsene nå som ny reguleringsplan er godkjent.

Ifølge meldingen så involverer de nye planene en videre utvikling av 90.000 kvadratmeter med nye havneområder.

Dette inkluderer nye kaier, logistikkvarehus, parkeringshus, administrasjonsbygg og økt jernbanekapasitet.

Mest import av elbil

Av alle de 70.000 bilene som Drammen Havn venter å motta i løpet av første halvår, skriver de i meldingen av over halvparten av bilene er elektriske.

– Dette er jo egentlig veldig gode nyheter, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

I fjor ble det førstegangsregistrert 141.000 personbiler. 54 prosent av disse hadde kun elektrisk motor, viser tall fra SSB.

Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, gleder seg over at over halvparten av de importerte bilene er elektriske. Vis mer byoutline Aksel Jermstad

Hybridbiler viste en økning på 20 prosent sammenlignet med forrige år, og sto for 10 prosent av personbilbestanden.

Nå opplyser generalsekretæren i Elbilforeningen at det i løpet av 2021 vil bli lansert hele 40 nye elbil-modeller, som for første gang er mer enn hva det samlet sett blir lansert av nye modeller av bensin-, diesel- og hybridbiler.

– Så nå ser det ut til at elbil-salget er i ferd med å ta seg kraftig opp igjen i mars. Det er nok noe av det man merker effekten av akkurat nå på Drammen havn, sier Bu i meldingen.

– Vi har jo fortsatt langt igjen til Stortingets 2025-mål om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg.

