Vurderer å utsette søknadsfristen for krisestøtte

Næringsministeren vurderer å forlenge fristen for bedrifter som skal søke om krisestøtte for fallende omsetning i høst. KPMG-partner mener det fortsatt er knapp tid.

UTSATT FRIST: Næringsminister Iselin Nybø bekrefter at bedrifter kan søke om støtte frem til midten av februar. Her på besøk hos Vard Langsten i våres. Vis mer byoutline Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Publisert: Publisert: 26. november 2020 06:11

16. november ble regjeringen enige med Frp om en krisepakke på 22,1 milliarder til næringslivet. Det betyr at selskaper med betydelig omsetningsfall igjen søke om å få deler av de faste, uunngåelige kostnadene dekket.

I regjeringens oversikt over detaljene i kompensasjonsordningen opplyses det at bedriftene må søke om støtte for september til desember i januar 2021.

Nå forklarer næringsminister Iselin Nybø i en e-post til E24 at regjeringen planlegger at bedrifter kan søke om støtte frem til midten av februar.

– Bedrifter kan søke kompensasjon fra og med midten av januar. I utgangspunktet har vi lagt opp til at søknader kan sendes inn inntil en måned senere, sier Nybø.

– Hvis det er problemer for revisorer eller regnskapsførere med å håndtere volumet, vil vi vurdere å øke tidsvinduet for søknader, sier næringsministeren.

Vil forhindre misbruk

Revisjonspartner Elisabet Ekberg i KPMG mener det som har kommet ut av skriftlig informasjon gir inntrykk av at alle søknader skal være sendt inn innen utgangen av januar.

– Det ville ikke vært praktisk mulig, sier Ekberg.

KPMG-partneren viser til at alle søknader som sendes inn skal godkjennes av autorisert regnskapsfører eller revisor før bedriftene kan laste opp søknaden i søknadsportalen. I forrige kompensasjonsordning skulle bedriftene få revisor-bekreftelse i etterkant.

– Dette gjør vi for å forhindre misbruk og redusere omfanget av etterkontroll, sier Nybø.

Dette er den nye støtteordningen til næringslivet Ordningen gjelder for perioden fra september i år ut februar neste år. Søknad for de to første periodene, altså september/oktober og november/desember skal sendes samlet i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021. Næringsministeren presiserer derimot at det er lagt opp til at denne fristen går utover januar.

Søknadsportalen skal være klar i midten av januar 2021.

Ordningen gjelder for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av coronapandemien.

Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene. Den forrige ordningen ble forvaltet av Skatteetaten.

Hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn. Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet Vis mer vg-expand-down

Hektisk periode

Ekberg trekker frem at revisorer nå også må hjelpe selskaper som vanligvis ikke benytter seg av revisortjenester i januar rett etter jul.

– Hva må gjøres ekstra i år i forhold til et vanlig år?

– Det er ikke så mye ekstra som må gjøres, men det må gjøres mye raskere. Det er allerede en flaskehals med jobbing for regnskapsførere og revisorer i første halvår til vanlig, sier Ekberg.

Hun mener alt nå komprimeres sammen til rett etter jul. Noe av problemet er at store selskaper ofte fullfører regnskapene og behandles først hos revisorer på grunn av tidligere regnskapsfrister - men nå må også mindre selskaper ha hjelp tidlig på året.

– Vi kan ikke si til bedrifter som trenger støtte at vi ikke rekker det, vi må jo prioritere dem som skal søke om støtte, sier Ekberg.

Elisabet Ekberg, partner i KPMG. Vis mer byoutline KPMG

– Gode nyheter

Ekberg mener det er veldig gode nyheter at næringsministeren nå utsetter fristen, og vurderer å øke perioden enda mer.

– Departementet viser at de har forståelse for situasjonen, men det må også resultere i en utsatt frist, sier Ekberg.

Hun mener en frist én måned etter at søknadsportalen åpner fortsatt er en veldig knapp frist.

Ekberg mener likevel at det er viktig at ikke fristen settes for sent fordi mange bedrifter trenger krisestøtte så fort som mulig.

– Men jeg synes det i alle fall kunne vært mulig å søke for november og desember ut mars, slik at man fikk tre måneder etter at perioden er ute. Tre måneder er et minimum for hva som er praktisk mulig, sier Ekberg.

Oppfordrer til å starte tidlig

Næringsminister Iselin Nybø oppfordrer alle bedrifter som skal søke kompensasjon til å starte forberedelsene så tidlig som mulig.

– Bedrifter som ikke har regnskapsfører eller revisor bør skaffe seg det allerede nå, sier Nybø.

Bedriftene får dekket inntil 80 prosent av kostnadene til regnskapsfører eller revisor, opp til et beløp på 10.000 kroner per søknadsperiode, opplyser hun.

– Søknadsløsningen vil åpne i midten av januar, og det tas sikte på utbetalinger så raskt som mulig etter det. Starter man forberedelsene tidlig, vil det gå fortere å få pengene utbetalt, sier Nybø.

