Inntektshopp for Hansa - eierne tok utbytte på 50 mill. kroner

Dagligvaremarkedet reddet årsresultatet for den bergensbaserte drikkevareprodusenten, men det er likevel langt frem til selskapets toppnotering.

VEKST: Hansa økte omsetningen med 240 millioner kroner sammenlignet med 2019. Vis mer byoutline Rune Nielsen

Etter at Ringnes nylig kunne vise til solide resultater for 2020, til tross for nedstengt uteliv, følger nå Hansa etter med resultatforbedring i sin årsrapport.

Hansa Borg solgte drikkevarer for 2,65 milliarder i fjor, en økning på i overkant av 240 millioner, eller ni prosent, fra 2019.

Dermed ble det solid salgsøkning i coronaåret 2020 også for Hansa Borg. Dette til tross for å være den nest største leverandøren av øl til utelivssegmentet, som ble kraftig amputert.

Utelivsmarkedet har vært negativt rammet gjennom året, mens dagligvaremarkedet har hatt en positiv utvikling som har kompensert for bortfallet i uteliv, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Et stykke fra toppnivå

Men bryggeriet tjener fortsatt gode penger på driften, og fra kjernevirksomheten kan selskapet notere et driftsresultat på 107 millioner kroner. Det er opp fra drøyt 90 millioner kroner i fjor, og det sterkeste driftsresultatet siden suksessåret 2016 - da tjente selskapet 125 millioner kroner på driften.

På bunnlinjen satt selskapet igjen med 74 millioner, som er omtrent fire millioner mer enn i 2019. Det er imidlertid svakere enn toppnoteringen i 2016, da Hansa Borg noterte et årsresultat på 99 millioner.

Utbytte under snittet

Selskapet tok ut 50 millioner i ordinært utbytte, det samme beløpet som ble hentet ut i 2019. Men den gang tok eierne også et tilleggsutbytte på over 60 millioner kroner, noe som økte det totale utbyttet til 110 millioner kroner.

Det ble intet tilleggsutbytte på eierne i år, som heller valgte å overføre det resterende beløpet på 24,1 millioner til til selskapet for å styrke egenkapitalen. Før overføringen satt Bergen-bryggeriet med en egenkapital på 187 millioner kroner.

De siste ni regnskapsårene har eierne i snitt hentet ut 91,66 millioner kroner i ordinært utbytte. Snittet dras kraftig opp av det solide utbyttet på 465 millioner kroner som ble hentet ut i 2013.

Hansa Borg produserer blant annet øl, brus og cider, og står bak en populær variant av mango IPA.