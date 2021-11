Restauranter fornøyde: - Coronapass skaper trygghet

Kommuner kan nå ta i bruk coronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte. Virke mener dette er et godt tiltak for å holde samfunnet åpent.

Restaurantbransjen er positive til coronapass. Her fra Gamle Raadhus i Oslo. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kommuner kan nå ta i bruk coronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har testet negativt eller har gjennomgått covid-19, kunngjorde helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) under dagens pressekonferanse.

– Vi ivaretar også dem som ikke har vaksinert seg. Forskrift vedtas vil vedtas i løpet av dagen, sa hun videre.

Arrangementer og virksomheter må bruke en kontrollapp for å sjekke om det er gyldig, og barn under 16 år trenger ikke coronapass.

Les også: Skjerper innreisekrav

Restaurantbransjen mener coronapass skaper trygghet

– Ut ifra de signalene jeg har fått, så er restaurantbransjen positive til coronapass, sier Ove Andre Jakobsen, nestleder i den nystartede organisasjonen Norsk Restaurantforening til E24.

Han mener det er positivt at gjester og ansatte kan føle seg tryggere på at alle i restaurantlokalet er vaksinerte.

Bransjen har fryktet at den økende coronasmitten skulle ødelegge for julebordsesongen, som er så viktig for bransjen.

– Vi har blitt gode på logistikk etter å ha drevet med ulike tiltak i lang tid, så det å skanne et coronapass skal vi få til, sier Jakobsen, som også er daglig leder i Le Benjamin bar og bistro i Oslo.

Les også: NHO frykter økt sykefravær i bedriftene når coronasmitten igjen øker

Viktig at coronapass praktiseres likt

Virkes holdning er at de er positive til coronapass og andre tiltak som kan bekjempe smitte samtidig som vi holder samfunnet mest mulig åpent. Det skriver de i en e-post til E24.

– Coronapass innenlands er et godt eksempel på det, hvis det praktiseres på en måte som fungerer godt og er ubyråkratisk og lett å ta i bruk for virksomhetene. For virksomheter innen kultur, servering og uteliv kan det bli viktig i den perioden vi går inn i nå, med julebord og andre opplevelser før jul, skriver Virke.

Virke understreker at det er viktig at coronapass praktiseres likt mellom kommunene.