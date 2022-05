Ser ingen tegn til brems i sjøhyttemarkedet

Etter rekordsterke pandemiår for hyttemarkedet, spår Eiendom Norge normalisering. Ingen tegn til det så langt, melder eiendomsmegler.

Høy etterspørsel og lavt volum holder prisene på hyttene i Oslofjorden skyhøye.

2019 ble et rekordår for salg av sjøhytter. Eiendomsmegler Marius Berger satte to prisrekorden på to av øyene i Oslofjorden det året. 28 kvadratmeter på Nakholmen gikk for 6,55 millioner.

Så kom pandemien. Den satte fyr på et allerede brennhett marked. Plutselig var det mulig å få solgt de mindre attraktive hyttene litt borte fra sjøen både raskt og til gode priser.

– Det er ganske ekstremt, sa Berger til E24 for snart to år siden.

Fortsatt skepsis rundt utenlandskjøp

Det neste pandemiåret ble også godt. Flere ville sikre seg et feriested i Norge i mangel på syden-muligheter – og flere ville benytte seg av sjansen til å selge til gode priser.

I 2021 ble det solgt 2.536 sjøhytter i Norge. Ifølge Eiendom Norges prisstatistikk lå gjennomsnittsprisen på 3,2 millioner kroner. Det er 4,6 prosent mer enn gjennomsnittsprisen i 2020.

Eiendom Norge meldte i mars om nedgang i salg i 2022, og tar det som et tegn på at pandemieffekten ebber samtidig som økte renter og strømpriser begynner å tære på kjøpegleden.

Men Marius Berger ser ingen tegn til at det skal bli særlig kjølig i sjøhyttemarkedet i år.

– Etterspørselen kan jeg garantere at ikke har blitt mindre. Det som preger markedet er betydelig nedgang i volumet. Det kan være noe av årsaken til at vi selger raskt til gode priser, sier Berger.

– Folk vil fortsatt ha feriebolig i Norge?

– Det er mitt inntrykk. Jeg hører fortsatt at folk er skeptiske til å kjøpe feriebolig i utlandet, sier Berger.

– Folk ringer hele tiden

Eiendomsmegler Madeleine Aursøy Larsson i Eiendomsmegler 1 er i gang med å selge en 37 kvadratmeter stor hytte på Nakholmen i Oslofjorden.

Hytten trenger en god del vedlikeholdsarbeid, og er lagt ut med prisantydning på 5,9 millioner kroner. Interessen har vært god, forteller Larsson, og peker på at svært mange er interessert i å sikre seg hytte på en av øyene i Oslo.

– Folk ringer hele tiden og lurer på om det kommer hytter. De vet hvor få som er til salgs, sier Larsson.

Seks par var på visning på denne 37 kvadratmeter store hytta med oppussingsbehov i helgen. Prisantydningen ligger på 5,9 millioner kroner.

Prisøkningen i løpet av pandemien har økt selgernes forventninger til pris, forteller hun. Likevel er det få som vil selge.

– De fleste sier hytta ikke kan måles i penger.