Budsjettet: Slik påvirker endringene deg

Regjeringen legger opp til kutt i elbilfordelene og billigere fergebilletter. Det foreslås ingen kutt i drivstoffavgiftene.

Tesla Model Y vil bli 25.000 kroner dyrere med regjerings forslag om kutt i elbilfordelene.

Torsdag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2022. Hallgeir Kvadsheim, siviløkonom og Luksusfellen-programleder, mener regjeringens budsjettforslag ikke vil føre til de store endringene i vanlige folks økonomi.

– For folk flest er omleggingen av elbil-avgiften den største endringen. Utover dette har ikke jeg funnet endringer som vil påvirke lommeboken til folk flest i nevneverdig grad, sier

Kvadsheim mener det er noe overraskende at regjeringen setter innslagspunktet på 500.000 kroner i stedet for 600.000 kroner, som tidligere varslet.

– Jeg er også overrasket over at det ikke var et tydeligere Ap- og Sp-stempel på budsjettet. Kanskje vi kan vente oss flere radikale grep i neste års statsbudsjett, sier han.

Her er de største endringene:

FJERNER ELBIL-FORDELER: Regjeringen fjerne momsfritak for elbiler med en pris over 500.000 kroner, og innfører i stedet en støtteordning. Momsfritaket for rimeligere elbiler blir videreført.

BILLIGERE FERGEBILLETTER: Alle fergereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer i året blir gratis fra 1. juli. Det omfatter rundt 30 av Norges i alt 130 fergesamband.

INGEN KUTT I DRIVSTOFFAVGIFTENE: Regjeringen foreslår ingen kutt i avgiftene på bensin og diesel.

FLYPASSASJERAVGIFT: Flypassasjeravgiften ble i januar 2022 opphevet

også for flyginger i perioden 1. januar–30. juni 2022. Dette foreslås videreført i revidert statsbudsjett.

FJERNER KARENSÅR: Det såkalte karensåret for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fjernes permanent.

Tesla 25.000 kroner dyrere

De dyrere elbilene vil altså koste mer med de foreslåtte endringene.

Momsen opp til 500.000 kroner blir refundert gjennom en støtteordning, mens elbiler som koster mer enn det får moms på den delen av prisen som ligger over en halv million.

– Alle elbiler får støtte i bunn. Men jo dyrere bil du tar, jo mer må du betale i moms, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen.

En Porsche Taycan blir 300.000 kroner dyrere med den nye elbilstøtten, fra en pris på 1,7 millioner kroner i dag, ifølge priseksempler Vedum viste på pressekonferansen.

Tesla Model Y blir 25.000 kroner dyrere, fra 600.000 i dag, mens Tesla Model 3 fortsatt vil koste 500.000 kroner som i dag.

Ford Mustang blir 6250 kroner dyrere fra 525.000 kroner i dag. En Nissan Leaf vil fremdeles koste 275.000 kroner, ifølge priseksemplene.

Kan gi raskere rentehopp

Regjeringen legger opp til å bruke 352,2 milliarder oljekroner. Det er 30 milliarder kroner høyere enn det regjeringen ventet å bruke i høst.

Økonomer E24 har snakket med tror pengebruken kan gi raskere renteheving enn det Norges Bank har sett for seg.

Norges Bank hevet styringsrenten til 0,75 prosentpoeng i mars, og venter til sammen syv rentehevinger i år og neste år. Ifølge Norges Banks renteprognose (rentebanen) ligger det nå an til en rentetopp på 2,5 prosent i 2023.

Slik kan boliglånet ditt bli påvirket For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån, før skatt. Et lån på tre millioner kroner vil dermed få 30.000 kroner i økte rentekostnader pr. år, ikke medregnet skattefradrag. Medregnet skattefradrag blir den økte rentekostnaden på 23.400 kroner for et lån på tre millioner hvis renten stiger med ett prosentpoeng. Vis mer

Dette er noen av de andre endringene regjeringen foreslår:

LAVERE AVGIFT PÅ RULLESTOLDROSJER: Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere.

ØKER FORMUESKATTEN: Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige skattytere - sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser - fra 0,15 til 0,25 prosent.

SAMMENLIKNING AV STRØMAVTALER: Regjeringen vil gi fem millioner til å videreutvikle Forbrukerrådets strømprisportal strømpris.no. Målet er at det skal bli lettere å sammenlikne strømprisavtaler, inkludert å sammenlikne fastprisavtaler mot spotavtaler.

