Rentemøtet: Dette må du vite

Selv om økonomien har hentet inn det tapte og pilene peker mot lysere tider, finnes det risikofaktorer. En er fortsatt pandemien, selv om mange nå er vaksinert. Senest i august var vurderingen til Norges Bank at «det kan likevel ikke utelukkes at nye virusvarianter vil gjøre det nødvendig med nye innstramminger». Samtidig gjør høy gjeld at økte renter biter mer enn før og høye strømpriser kan gjøre et innhugg i lommeboken i vinter.