Nye topper i Oljefondet: – De to sterkeste vi har innen aksjer

Petter Johnsen får to etterfølgere som direktør for aksjeinvesteringer i Oljefondet, og de rekrutteres fra egne rekker. – De to sterkeste vi har, sier Oljefondet-sjef Nicolai Tangen - som vil gi dem høy lønn fordi «de er smartere enn meg».

Fra 1. juli blir Daniel Balthasar (t.v.) og Pedro Furtado Reis direktører for aksjeinvesteringer i Oljefondet, og overtar for Petter Johnsen. Oljefondet mener det trengs to fordi aksjeområdet er viktig og krevende, og to sjefer gir mer fleksibilitet.

I mai meldte Oljefondet at direktør for aksjeinvesteringer Petter Johnsen ville gå ut av ledelsen, flytte fra London til Norge og bli senior porteføljeforvalter.

Nå har Oljefondet bestemt at han får to etterfølgere som aksjesjefer: Fra 1. juli overtar Daniel Balthasar og Pedro Furtado Reis, begge basert i London.

– Vi er veldig heldige i å ha en så sterk duo som nå blir direktører for aksjeinvesteringer, med sete i London. Daniel har vært med oss i 15 år og Pedro i 10 år. Dette er de to sterkeste vi har innen aksjer, sier Oljefondets leder Nicolai Tangen til E24.

– Det er flere grunner til at vi går for en struktur med to sjefer. Aksjeområdet er en veldig viktig del av fondet og en krevende jobb som krever mye oppmerksomhet. Vi mener det trengs to, for de jobber tett med porteføljeforvalterne og dette gir økt fleksibilitet til å besøke våre fire kontorer, sier han.

Høyere lønn enn Tangen

Petter Johnsen har vært direktør for aksjeinvesteringer i 11 år, og har vært Oljefondets best betalte ansatte. Det blir også de to erstatterne hans, bekrefter Tangen.

– De vil være de med høyest fastlønn i fondet. Siden de er mye smartere enn meg, vil de også ha høyere lønn enn meg – 880.000 pund, sier Tangen.

Det tilsvarer 10,5 millioner kroner med dagens kurs. Tangen hadde i fjor en brutto fastlønn på 6,28 millioner kroner, ifølge Oljefondets årsrapport.

– Innen porteføljeforvaltning er det litt som i programmering. De aller beste er nesten uendelig mye flinkere enn den neste gruppen. For å drive et av verdens største fond, som er så viktig for Norge, må vi ha de beste folkene. Derfor betaler vi godt, sier Tangen.

Balthasar er tysk statsborger, mens Reis har britisk og portugisisk statsborgerskap. Tangen mener utnevnelsen også gir et signal til utenlandske ansatte i Norges Bank Investment Management (NBIM).

– Vi synes det er et viktig signal til resten av fondet at du ikke må være norsk for å lykkes i NBIM. Vi er veldig fornøyde, og gleder oss til at de skal ta over denne viktige delen av Oljefondet, sier Tangen.

Daniel Balthasar blir direktør for aksjeinvesteringer i Oljefondet fra 1. juli 2022, sammen med Pedro Furtado Reis.

– Mulighet man ikke kan gå glipp av

– Dette er en av de største investeringsorganisasjonene i verden, med et veldig viktig oppdrag og veldig klare mål om å være verdensledende, sier Pedro Furtado Reis til E24 via videoskjerm fra London.

– I august har jeg vært her i 11 år, og jeg var porteføljeforvalter i ti år før jeg ble leder for sektorstrategier. De siste 18 månedene har jeg drevet med ledelse, og dette er et naturlig neste steg og en mulighet man ikke kan gå glipp av hvis man er lidenskapelig opptatt av kapitalforvaltning og det å være leder, sier han.

Oljefondet sprer i utgangspunktet pengene sine flatt ut over globale markeder, men gjør også en del aktive grep og spekulasjoner for å øke avkatningen. Nå får Reis og Balthasar blant annet ansvaret for porteføljeforvalternes aktive forvaltning innen både aksjer og kreditt.

– Forventningene er høye gitt fondets meritter, og vi skal videreføre og videreutvikle forvaltningen, sier Reis.

Skal lede team på 93 personer Som direktører for aksjeinvesteringer får Pedro Furtado Reis og Daniel Balthasar ansvar for et team på 93 mennesker. Virksomheten fordeler seg på flere ulike enheter: Sector Strategies – verdipapirseleksjon (aktiv aksjeforvaltning)

Corporate Access and Research – selskapstilgang og forskning

Capital Markets and Cross Sector – kapitalmarkedstransaksjoner; børsnoteringer og kapitalinnhenting

Credit – selskapsobligasjoner

Systematic and Portfolio Strategies – kvantitativ analyse Vis mer

– Et unikt sted

De nye direktørene har erfaring fra andre forvaltnings- og finansmiljøer. Daniel Balthasar mener at Oljefondet skiller seg ut.

– Hvis du virkelig er opptatt av det å investere i selskaper er dette et unikt sted. Vi har noen konkurransefordeler, spesielt med den unike tilgangen vår til selskaper og fondets spesielle trekk. Det gjør det til et veldig interessant sted å jobbe, sier Balthasar via video fra London.

Han mener at fondet tiltrekker seg en viss type mennesker som liker fondets måte å investere på, og som tror på fondets mål og kan relatere til det.

– Det er en tilfredsstillende måte å jobbe på, og dette er årsaken til at jeg har vært her så lenge. Jeg søkte på denne jobben fordi jeg ønsker å ta mer ansvar og sikre at vi kan utnytte fondets konkurransemessige fordeler og spesielle trekk, sier han.

Han mener Oljefondets unike tilgang til selskaper både skyldes størrelsen og et godt rykte.

– Selskapene vet at vi er ansvarlige og langsiktige investorer, så de inviterer oss og ønsker å danne partnerskap med oss og bygge sterke relasjoner over tid. Jeg tror denne tilgangen til toppledelsen i selskaper er unik og gir oss en stor fordel, sier Balthasar.

Pedro Furtado Reis blir direktør for aksjeinvesteringer i Oljefondet fra 1. juli 2022, og skal lede denne delen av virksomheten sammen med Daniel Balthasar.

Én ivrig syklist, én amatørbokser

Balthasar er familiefar med to barn og beskriver seg selv som et konkurransemenneske.

– Noen ganger går det for langt. For to uker siden prøvde jeg å vinne pappaløpet på sportsdagen på min sønns skole, og jeg tok det litt for seriøst og skadet lårmuskelen (hamstring), sier Balthasar.

– Når jeg ikke er skadet bruker jeg mye fritid med barna og på sykkelen. Jeg er ivrig syklist og pendler til jobb hver dag, sier han.

Reis er gift og har to sønner, og har bodd i London i 22 år. Han er født og oppvokst i Portugal og er både britisk og portugisisk borger.

– Jeg har også hatt mine skader, og gikk på trynet under mitt første pappaløp. På fritiden er jeg kokk og amatørbokser, slik stresser jeg ned, sier han.

Mer om Oljefondets nye aksjesjefer: Pedro Furtado Reis blir direktør for aksjeinvesteringer i Oljefondet fra 1. juli 2022; Reis har siden 1. januar 2021 jobbet som ansvarlig for selskapsinvesteringer, inkludert intern verdipapirseleksjon for aksjer og kreditt, sammen med Daniel Balthasar.

Han begynte som porteføljeforvalter i Oljefondet innen sektoren banker 15. august 2011, og var senior porteføljeforvalter og Head of Banks fra 2014 til og med 2020.

Han jobbet som spesialist innen finansselskaper i Theorema Asset Management fra 2006 til 2011, og før det jobbet han i fem år som Director of Equity Strategies i USB Investment Bank.

Han har en økonomigrad med spesialisering innen finans fra Universidade Nova de Lisboa, og er portugisisk og britisk statsborger. Daniel Balthasar blir direktør for aksjeinvesteringer i Oljefondet fra 1. juli 2022: Balthasar har siden 1. januar 2021 jobbet som ansvarlig for selskapsinvesteringer, inkludert intern verdipapirseleksjon for aksjer og kreditt, sammen med Pedro Furtado Reis.

Han begynte i Oljefondet som porteføljeforvalter innen sektoren materialer 1. september 2006, og har også vært Head of Basic Industries and Automotive i enheten Sector Strategies.

Balthasar jobbet som Vice President i Deutsche Asset Management fra 2001 til 2006.

Han har en grad fra Frankfurter School of Finance and Management, og er tysk statsborger. Vis mer

– Blir mer krevende for aksjer

Oljefondets leder har gjentatte ganger advart om at det kan bli «rufsete» i internasjonale markeder fremover. Aksjer utgjør om lag 70 prosent av fondets verdier, og Tangen tror ikke at fondet kan opprettholde den solide aksjeavkastningen på 26 prosent i 2019, 12 prosent i 2020 og 20 prosent i fjor.

– Jeg kan nok love deg at vi ikke vil gjenta det. Det blir mer krevende for aksjer fremover, og da er det viktigere enn noensinne å levere meravkastning, sier han.

– Når alle piler bare peker oppover som i de siste 25 årene, så har meravkastningen vært ganske liten som andel av den totale avkastningen. Når det nå kommer en mer krevende periode må vi ha laserfokus på meravkastningen, noe som også bidrar til at vi ønsker å styrke denne rollen, sier Tangen.

Han er særlig bekymret for inflasjonspress, potensielle renteøkninger rundt om i verden, reversering av globaliseringen og relativt høye verdsettelser.

– Det betyr at vi venter at avkastningen kan bli lavere. Men dette er ikke noe nytt, det er noe vi har sagt en stund, sier Tangen.

– Det er i vanskelige tider du kan utgjøre en forskjell. Formel 1-sjåføren Ayrton Senna sa at du ikke kan kjøre forbi 15 biler når solen skinner. Men når det regner, så kan du det, sier Oljefondet-sjefen.

Nicolai Tangen er leder for Norges Bank Investment Management, som er den delen av sentralbanken som forvalter Oljefondet.

– Sort belte i å tjene penger

Tangen mener at den interne rekrutteringen av nye sjefer viser at fondet har lykkes med å bygge opp egen kompetanse.

– Absolutt. Jeg mener at vi er en skikkelig talentfabrikk som har bygget opp enorme talenter. Jeg har ikke rekruttert en eneste til ledergruppen fra utsiden, det trenger vi ikke. Vi liker å utvikle våre egne folk, og vil fortsette med det, sier han.

– Kan dette også være bra for å rekruttere nye folk?

– Jeg mener det. Måten vi lærer opp folk på er en av grunnen til å søke seg til fondet. Vi gir folk sort belte i å tjene penger, sier Tangen.