SV positive til strømordning: – Ser lovende ut

Rasmus Hansson i MDG mener Støre og Vedum har fått hetta av de høye strømprisene. Samtidig mener Høyre at regjeringen har brukt altfor lang tid. SV er imidlertid positive.

Lars Haltbrekken, energipolitisk talsperson i SV Vis mer

– Det regjeringen foreslår ser lovende ut, og vi er ett skritt nærmere å sikre at folk får hjelp til høyre strømregninger i vinter, sier Lars Haltbrekken, energipolitisk talsperson i SV til E24.

Haltbrekken er spesielt glad for at ordningen ikke «premierer luksusforbruk». Den har nemlig et tak på 5000 kilowattimer i måneden.

– SV vil også jobbe for dette i forhandlinger med regjeringspartiene når forslaget kommer til Stortinget, sier Haltbrekken.

Regjeringen la i dag fram en sikringsordning for strøm, hvor staten vil dekke halvparten av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre kilowattimen.

– Så høye strømpriser som vi nå opplever er en stor belastning for vanlige husholdninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse klokken 12.

Høyre mener regjeringen har brukt for lang tid

Tina Bru, nestleder i Høyre Vis mer

– En løsning som går rett inn på strømregningen er i tråd med hva Høyre foreslo, selv om vårt forslag ville vært mer målrettet og knyttet til folks inntekt, ikke bare til selve strømprisen, sier nestleder i Høyre Tina Bru til E24.

Selv om ordningen ikke ble helt slik Høyre foretrakk, synes hun det viktigste nå er at ting gå raskt.

– Dette har tatt for lang tid. I mange uker har folk over hele landet ventet på en strømavklaring som burde vært klar i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV, sier Bru.

– Synd at Støre og Vedum får hetta

Miljøpartiet de Grønne er ikke like lykkelig over strømordningen regjeringen foreslår i dag.

– Støres opplegg ødelegger klima- og miljøtiltakene i energipolitikken ved å stimulere til fortsatt høy strømbruk, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG til E24.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG Vis mer

– Det er synd at Støre og Vedum får hetta, og hiver miljøpolitikken ut med badevannet, sier Hansson.

Han sier det er en selvfølge at ekstraoverskuddet staten tjener på høy strømpris skal sendes rett tilbake til kunder.

– Vi vil derimot ha det som en permanent ordning, hvor ekstraoverskuddet staten tjener på kraft sendes tilbake til alle nordmenn. Da kan vi ha det slik at når strømprisen blir så høy som nå, så trer den mekanismen automatisk i kraft, og gjør at folk vet de får pengene tilbake, sier Hansson.

Rødt mener regjeringen gjør for lite

Rødt lar seg heller ikke imponere over regjeringens forslag.

Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt Vis mer

– Det er for lite, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug til E24.

– Rødt vil tilbakebetale noen av de milliardene staten håver inn bare i år, og på sikt ha en makspris på rimelig strømforbruk, sier Marhaug.

Hun synes ikke regjeringens ordning er verken kortsiktig eller langsiktig.

– Strømprisene kommer til å være ustabile og høyre de neste vintrene også, så lenge vi skal knytte oss stadig tettere til det europeiske strømmarkedet, sier Marhaug.