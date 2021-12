Strømsjokket gir hopp i bruken av strømapper

Fire av de ti mest populære appene hos Google Play i Norge nå er ulike strømapper. Bruken av nettselskapet Elvias app er opp over 200 prosent på én måned.

Appene til Tibber, Fjordkraft, Wattn og Elvia er akkurat nå alle blant de ti mest populære på mobiltelefoner som bruker operativsystemet Android. Vis mer

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Norge har fått strømsjokk. De galopperende strømprisene er dagens, ukens og månedens tema – i tillegg til aldri hvilende korona, selvsagt.

I fjor var strømprisen rekordlav. I år er den uten sidestykke rekordhøy.

Hopp i appbruk

Med strømpriser der enkelte nå betaler like mye på én dag som i hele desember 2020, så eksploderer også interessen for å se hva ens faktiske forbruk er. Og for å prøve å gjøre noe med det.

Fire av de ti mest populære appene på Google Play er nå ulike strømapper. Via Google Play kan man laste ned apper til mobiler som benytter operativsystemet Android.

De aller mest populære strømappene er de til strømselskapene Tibber, Fjordkraft og Wattn samt nettselskapet Elvia.

I tillegg er appene til strømselskapene LOS og Ishavskraft inne blant de tjue mest populære.

Appene til strømselskapene viser strømforbruket ditt, strømprisen time for time og varsler gjerne når strømprisen går over visse grenser. I tillegg tilbyr de typisk å styre strømforbruket. Det gjelder spesielt for når man skal lade elbilen.

På mobiler med Apples operativsystem IOS er det tre av de femten mest populære appene akkurat nå som er strømapper. Det appene til Tibber, Strømpriser og Fjordkraft.

Appen Strømpriser er en privat utviklet app som viser grafer for spotprisen på strøm historisk, i dag og i morgen til enhver tid.

Fra nyttår av er det ikke nok å bruke strøm når den er billigst på døgnet. Da må vi også passe på å jevne ut forbruket og unngå topper. Vis mer

200 prosent opp for Elvia-app

Nettselskapet Elvia er Norges klart største med nesten 940.000 kunder.

Elvia leverer strømmen til kunder i fylkene Innlandet, Viken og Oslo.

Denne appen viser strømforbruket enten dag for dag, måned for måned eller hver time innenfor en angitt dag. Den sammenligner også med forbruket samme måned eller samme dag foregående år.

Siden starten av november er Elvias app blitt lastet ned ca. 20.000 ganger. Og bruken av appen økte i november med 200 prosent sammenlignet med oktober, opplyser Elvia.

– Vi har også hatt ca. 100 prosent økning på det som kalles «Min side» på elvia.no, forteller kommunikasjonssjef Morten Schau i en e-post.

Stor interesse for strømapper til tross; det er ennå et stykke igjen før de tar igjen Tiktok samlet sett. Tiktok har over én milliard nedlastinger verden over. Vis mer

Søkeordet «strømprisen» mer brukt

Også søkeordene «strømprisen» og «strømprisen i dag» er i vinden.

Oversikten Google Trends viser kraftige hopp for disse søkene fra oktober måned av. Og interessen har aldri vært høyere de siste fem årene enn den er akkurat nå i desember.

Bare strømprisen selv ser ut til å øke enda mer enn Googlesøkene om den.

I tillegg er det én ting til som vokser rekordfort. Det er Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm».

På rekordtid har den blitt en av Norges største grupper på Facebook, med 415.000 medlemmer i skrivende stund.