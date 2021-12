Enighet om lønnsstøtteordning – øker til 40.000 kroner

Regjeringen og SV ble mandag ettermiddag enige om lønnsstøtteordningen. Det omstridte makstaket på 30.000 kroner i måneden per ansatt økes til 40.000.

TIL STORTINGET: Trygve Slagsvold Vedum kommer mandag til Stortinget etter uklarheter rundt lønnsstøtteordningen. Foto: Annika Byrde / NTB Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding. Regjeringen har flertall sammen med SV for ordningen.

Dette er de enige om:

Øker maksbeløpet for lønnsstøtte: Partiene er enige om at maksbeløpet økes til 40.000 kroner i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. Ordningen vil gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1. desember. I tillegg heves minimumsbeløpet per ansatt ved omsetningsfall på 20 prosent fra 3000 kroner til 4000 kr.

Utsetter frist for å hente permitterte arbeidstagere tilbake: Ap, Sp og SV gir også bedriftene forlenget frist på å ta tilbake permitterte ansatte, slik at de heller kan gå over til lønnsstøtteordningen. Fristen endres fra 21. til 23. desember.

Kommunene får ekstrautbetaling: Partiene er enige om at 500 millioner av regjeringens varslede 1.000 millioner til kommunal kompensasjonsordning bevilges i nysalderingen for 2021.

– Det er viktig for Arbeiderpartiet at vi har lyttet til partene i arbeidslivet, og kommet fram til en ordning som gjør at mange ansatte kan være i jobb, istedenfor å bli permittert. Vi ser at bedrifter allerede har begynt å trekke permitteringsvarsler – det gleder oss, Eigil Knutsen, finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet etter enigheten.

Må møte i Stortinget

Dagen før fristen går ut for å trekke permitteringsvarsler, må finansministeren møte i Stortinget. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa i helgen at EUs konkurranseregler setter et tak på 30.000 kroner i måneden per ansatt i lønnsstøtte.

Men dette ble tilbakevist av Esa, EØS-avtalens overvåkningsorgan, søndag, som overfor NTB fastslo at EØS-regelverket ikke går inn på størrelsen på den enkeltes lønn:

– Innunder regelverket kan det gis støtte på inntil 80 prosent av lønnen i en lønnskompensasjonsordning. Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, sa kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa søndag.

Det gjorde at store deler av opposisjonen krevde en redegjørelse fra Vedum. Frp-leder Sylvi Listhaug ba om svar på disse spørsmålene:

– Har statsråden feilinformert Stortinget og brukt EØS-avtalen feilaktig for å innskrenke mulighetene for en akseptabel lønnsstøtteordning? Kan statsråden redegjøre for hvilket handlingsrom Norge har?

Esa vil ikke kommentere dialogen med regjeringen før Vedum møter i Stortinget mandag.

– Vi fortsetter den dialogen vi har med Finansdepartementet og andre for å få på plass disse støtteordningene, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa til VG mandag ettermiddag.

Saken oppdateres ...