Norges Banks milliardkjøp vekker internasjonal interesse: – De fleste land gjør det motsatte

Norges Bank øker kronekjøpene til ny rekord i juni for å dekke redningspakkene i coronakrisen. – Med tanke på mengden spørsmål vi får rundt dette fra store New York- og London-baserte hedgefond, så kan det virke som dette er i ferd med å bli et vesentlig tema, sier Nordea-strateg.

KRONEKJØP: Valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets sier at sentralbanken nå er blitt en betydelig aktør i valutamarkedet. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix, Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 31. mai 2020 20:27

I juni vil Norges Bank kjøpe kroner for 2,3 milliarder per dag. Det er det høyeste noensinne, og skjer for å dekke økte utgifter til redningspakker i coronakrisen.

Pengene tas fra Oljefondet, som er investert i utlandet, og må derfor veksles inn i norsk valuta.

– Vi har fått en del spørsmål fra utenlandske hedgefond om dette, og det har kommet mer de siste ukene, sier valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

– Norges Bank har jo kjøpt kroner lenge, men volumene begynner nå å bli så store at det tiltrekker internasjonal oppmerksomhet.

Betydelig aktør

Bernhardsen påpeker at sentralbanken dermed har blitt en stor og betydelig aktør i valutamarkedet.

– Nå ser vi at det er enkelte tegn på at kjøpene blir så store at det får en betydning. Isolert sett er dette utvilsomt noe som kan trekke kronen sterkere fremover, sier han.

Strategen anslår det totale kronemarkedet (kjøp og salg) til rundt fem milliarder euro per dag, tilsvarende 54 milliarder kroner. Dermed vil kjøpene til Norges Bank utgjøre rundt 3–4 prosent.

– Det høres ikke så mye ut, men da må man tenke på at Norges Bank bare er på kjøpssiden. Det er usikkert hvor stor effekt det har, men det begynner å veie litt.

Norge gjør det motsatte

Internasjonalt står Norge i en særstilling, med mulighet for å bruke Oljefondet til å komme ut av krisen. Andre land har i økende grad måttet ta opp mer gjeld og innføre støttekjøp av gjeldspapirer for å holde hjulene i gang.

– Med tanke på mengden spørsmål vi får rundt kronekjøpene fra store New York- og London-baserte hedgefond, så kan det virke som dette er i ferd med å bli et vesentlig tema, sier Bernhardsen.

Han bruker stadig mer tid på å forklare disse mekanismene, som utlendingene opplever som et litt spesielt trekk.

– Det er noe som markedet har fått øynene opp for, og det har fått ekstra oppmerksomhet nå fordi det blir så tydelig at det er noe helt annet enn det alle andre driver med.

– Det er jo en veldig spesiell situasjon, for de fleste land gjør det motsatte.

Han peker da på store internasjonale støttekjøpsprogram (kvantitative lettelser), som tenderer mot å svekke valutaene.

– Se for eksempel i USA, hvor det trykkes penger over en lav sko gjennom enorme kvantitative lettelser fra Fed. Her gjør vi det motsatte ved å kjøpe vår egen valuta. Det er usikkerhet rundt hvor kraftig den effekten er, men det er utvilsomt at prisen går opp når etterspørselen øker.

Nordeas valutastrateg utelukker likevel ikke nye runder med kronesvekkelser, noe som kan skje med ytterligere oljeprisfall eller frykt i aksjemarkedene knyttet til vekstbekymringer etter pandemien.

Nordea Markets ser for seg at kronen gradvis styrker seg til 10,75 mot euro ved slutten av året og videre til 10,25 ved utgangen av 2021. Søndag koster en euro 10,79 øre, som er nær det sterkeste nivået siden før krisetiltakene i mars.

Kronekjøpene vil trolig økes

Selv om oljeprisen har kommet litt opp, har regjeringen varslet nye krisetiltak for å legge til rett for gjenåpningen av økonomien. Det vil trolig øke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet ytterligere og dermed også kronebehovet.

– Underskuddet kommer til å bli høyere en Norges Bank har lagt til grunn, så de vil antageligvis måtte økene kjøpene i år, men det avhenger også litt av oljeprisen, sier Bernhardsen.

Ved å økte kronekjøpene fra 500 millioner per dag i januar til 2,3 milliarder i juni, mener han Norges Bank nå har hensyntatt et betydelig underskudd.

– Men jeg heller fortsatt i retning av at om noe, så må de heller kjøpe mer kroner enn mindre.

Kronekjøpene må ikke forveksles med valutaintervensjon, som er et sjeldent brukt verktøy i Norge.

Da uroen herjet som verst i mars, og kronen svekket seg til rekordsvake nivåer, valgte sentralbanken imidlertid å intervenere ved å kjøpe 3,5 milliarder kroner for å støtte kursen.