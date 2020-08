Lønnsoppgjøret: – Åpent for fullstendig karneval i oljebransjen

I et lønnsoppgjør hvor det ikke er mye penger å hente, mener klubber i oljeindustrien at det må gjøres noe med arbeidstid og innleie. Kaefer-tillitsvalgt Atle Rostad mener dagens situasjon gir svært uheldige konsekvenser for ansatte.

Tillitsvalgt Atle Rostad i Kaefer Energy mener det er viktig å tette store hull i reguleringen av arbeidstid og innleie i årets lønnsoppgjør for industrien. Vis mer Kristian Jacobsen

Mandag startet årets lønnsoppgjør. Industrien er som vanlig først ut – selv om de i år er godt forsinket. Egentlig skulle forhandlingene vært i mars, men så slå koronapandemien inn over landet.

Leder Hogne Hole i Safe-klubben i Bilfinger er med på forhandlingene i Oslo. Oljeserviceselskapet leverer tjenester inne isolasjon, stillas og overflate – de såkalte iso-fagene – til oljebransjen og fikk raskt merke at koronaviruset ga bråstopp i økonomien.

200 ansatte ble raskt permittert. Bedriften så for seg at det ville bli langt flere.

Før koronapandemien gjorde sitt inntog så klubbleder Hole optimistisk på årets lønnsoppgjør. Så snudde det fort. Nå ser han litt lysere på situasjonen enn han gjorde.

– Klart at koronaen endret mye og det må vi ta hensyn til. Men vi har ikke tenkt å legge oss helt på rygg likevel. I Bilfinger har vi det ganske greit for tiden. Alle faste ansatte operatører er i arbeid. Samtidig har vi langt færre innleide enn normalt på denne tiden av året, sier Hole.

Han legger ikke skjul på at lønnsoppgjøret ikke må svekke kjøpekraften. Det vil si minst et resultat som følger prisveksten.

Samtidig vet Hole at medlemmene hans i Bilfinger forventer en faktisk lønnsøkning. Og det er viktig for ham at iso-arbeiderne i oljeindustrien kutter avstanden til andre grupper i oljebransjen – ikke bare på grunnlønn.

– Vår avtale er dårligere enn andre offshoreavtaler også når det gjelder tillegg. Her er det viktig at vi nærmer oss de andre. Ta nattillegget for eksempel: Vi iso-arbeidere har 40 kroner, mens andre offshorearbeidere har det dobbelte, uten at vi kan se noen logisk begrunnelse for det.

– Men hvorfor skal dere klare å få til dette nå, i dårlige tider, når dere ikke har klart det i gode?

– Jeg har undret meg over det samme selv. Hvorfor har de ikke klart å gjøre noe med dette før? Men et sted må vi begynne. At uretten har vært stor lenge betyr ikke at vi ikke skal rette opp i den.

Klubbleder Hogne Hole i Bilfinger vil tette gapet til andre grupper i oljebransjen. Vis mer Rune Vandvik

Gylden anledning for andre ting enn lønn

Hos konkurrenten Kaefer Energy – en annen iso-bedrift – følger også sekretær Atle Rostad i klubbstyret med på forhandlingene i Oslo. Den profilerte tillitsvalgte har lenge kjempet for vilkårene for ansatte i iso-bransjen.

Han tviler på at årets oppgjør vil gjøre noe særlig med lønnsforskjellene – men at det samtidig gir en god anledning til å ta tak i andre ting han mener arbeidstagerne sliter med.

– Nå kan vi en gang for alle ta tak i de gigantiske hullene i regulering av arbeidstid og innleie, og få løftet minstelønnen. De to første vil ikke merkes på den økonomiske rammen til oppgjøret en gang, sier Rostad.

For ham er det åpenbart at offshorearbeiderne innen iso-fagene i stor grad ikke har god nok beskyttelse mot useriøse arbeidsgivere.

– Så når de sier at arbeidstagere skal hoppe, må de hoppe. Noen må gå turnuser som innebærer 14 dager på jobb og fem dager fri, og så det samme igjen og igjen, uten at dette blir kompensert med for eksempel overtid. Vår fritid er ikke godt nok beskyttet slik det er i dag, så dermed kan skruppelløse bedrifter kjøre sine ansatte rått, sier Rostad.

Heller ikke når det gjelder innleie, mener Rostad at iso-bransjen er godt nok regulert.

– Fagforeningene mener at bedriftene ikke skal kunne leie inn uten en avtale med den lokale klubben. Slik fungerer det ikke i dag. Og når da utilstrekkelig inneleieregulering kobles med utilstrekkelige bestemmelser for arbeidstid, er karnevalet i gang, sier Rostad.

Beskjed til Jørn

Det tredje punktet om å få løftet minstelønnen er han klar over vil slå ut på rammen.

– Samtidig er dette det viktigste lønnskravet. Det laveste sjiktet må løftes. Så vil det slå ut på rammen, men det er viktig at den kommer på et nivå som også andre arbeidsgrupper kan bruke i sine forhandlinger, sier Rostad.

Han viser til at en rekke store industriklubber i Fellesforbundet på Vestlandet – blant annet på Rosenberg, Aker Solutions i Egersund, Aibel i Haugesund og Kværner på Stord – stiller seg bak disse tre kravene.

Derfor ber Rostad om at leder Jørn Eggum merker seg arbeidstid, innleie og minstelønn som sentrale tema i forhandlingene.

– Jørn må overveie veldig tungt å etterfølge disse innspillene, sier Rostad.

