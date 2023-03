Bache økte folks renteregning med 40 mrd. i fjor

Folks økonomi er under angrep fra økte lånerenter og skyhøy prisvekst. Titalls milliarder renner ut av folks økonomi. Torsdag vil Norges Bank øke renten igjen.

Torsdag er det full pakke fra Norges Bank: rentebeslutning og nye prognoser for økonomien. Pakken inkluderer også ny plan for styringsrenten til 2026 og nytt anslag for rentetoppen.