Boligprisene falt med 1,2 prosent i juni – nedgang for første gang siden desember

Prisfallet viser at renteøkningene begynner å virke, mener boliganalytiker.

Boligprisene i Norge falt med 1,2 prosent i juni, viser ferske tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,5 prosent ned.

I mai steg boligprisene med 0,8 prosent etter å ha steget én prosent i april.

Slik gikk det med boligprisene i juni for noen av de største byene:

I Oslo sank boligprisene med 1,1 prosent

I Trondheim var nedgangen 0,8 prosent

I Bergen sank boligprisene med 0,8 prosent

I Stavanger falt boligprisene med 1,3 prosent

I Kristiansand falt prisene med 1,3 prosent

I Tromsø falt prisene med 1,2 prosent

Så langt i år har boligprisene steget med 6,4 prosent på landsbasis, ifølge Eiendom Norge.

– Det er vanlig boligprisene faller i juni, men en sesongjustert utvikling på minus 0,5 prosent indikerer en svak trend, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Dagens prisfall er det første så langt i år. Sist gang prisene falt var i desember. Da var nedgangen på 0,9 prosent.

– Blir nødt til å tilpasse seg

– Det viser at renteøkningene begynner å virke, sier analytiker og boligekspert Marte Herje Strømme i Prognosesenteret.

Hun forklarer at selv om det tar lang tid før styringsrenten faktisk virker på husholdningenes boliglån, er det en sterk signaleffekt til kjøperne. Det er en bedre balanse i markedet med et høyere tilbud og fremdeles høy omsetning, ifølge Strømme.

– Trenden vil nok være den samme fremover. Husholdningenes sparebuffer avtar, og man blir nødt til å tilpasse seg et nytt kostnadsnivå, sier hun.

Flere boliger solgt

Det ble solgt nesten 11.183 boliger i Norge i juni, en økning på 2,8 prosent sammenlignet med juni i fjor. Det tok i snitt 30 dager å selge en bolig i juni, ned fra 35 dager i mai. Samtidig ble det lagt ut 12.819 boliger for salg, som er 13,5 prosent flere enn i juni 2022.

– Det er nå bedre balanse i bruktboligmarkedet enn hva vi har hatt tidligere i 2023. Antall usolgte per dag har vokst gjennom juni som normalt, men var for eksempel høyere på samme tid i 2019, sier Lauridsen.

– Ser at markedet flater litt ut

Randi Marjamaa, leder for privatmarked i Nordea, tror på en flat prisutvikling fremover, med mulighet for noe prisfall gjennom høsten.

– Det er mindre press på prisene, og vi merker at noen boliger må reprises ned etter ikke å ha blitt solgt. Vi ser at markedet flater litt ut, sier Marjamaa og legger til:

– Det er fortsatt det stor pågang etter finansieringsbevis, og så er det naturlig at flere regner en ekstra gang på hvor mye de vil kjøpe for.

Venter boliglånsrente opp mot seks prosent

Eksperter og økonomer har blant annet omtalt utviklingen som pussig og overraskende sterk. Flere mente nemlig at husholdningene ville få større problemer etter at Norges Bank har satt opp renten i et høyt tempo.

Norges Bank anslo i den siste pengepolitiske rapporten i juni at boligprisene ville stige 0,3 prosent i 2023. «Boligprisene har vært høyere enn anslått», skrev sentralbanken. I mars ventet Norges Bank at boligprisene ville falle 2,9 prosent i år, og i desember ventet sentralbanken et enda større boligprisfall på 4,3 prosent.

Styringsrenten i Norge har blitt jekket opp betydelig det siste halvannet året. I juni klinket Norges Bank til med en såkalt dobbelt heving på 0,5 prosentpoeng. Nå ligger renten på 3,75 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2008.

Sentralbanken forsøker å få ned den sterke prisveksten mot målet på to prosent. I mai kom prisveksten inn på 6,7 prosent på årsbasis.

Høyere styringsrente gjør at bankene setter opp boliglånsrenten. Norges Bank anslår en boliglånsrente på 5,4 prosent, men har møtt motbør fra økonomer som mener boligeiere må belage seg på en rente opp mot seks prosent.