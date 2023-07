Matvareprisene fortsetter å stige: – Skjøvet problemet fremover

Inflasjonen i juni var høyere enn økonomene ventet. Samtidig tror sjeføkonom at renten kan bli hevet med hele 0,5 prosent allerede i august.

SENIORØKONOM: Sara Midtgaard i Handelsbanken mener prisveksten i matvareprisene kan bite seg fast.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Prisveksten i Norge var på 6,4 prosent i juni, målt mot samme måned i fjor, ifølge ferske tall fra SSB.

Dette er høyere enn både analytikere og Norges Bank har regnet med. Spesielt kjerneinflasjonen kjerneinflasjonenKjerneinflasjon (KPI-JAE), som også kalles underliggende inflasjon, er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst., holder seg høyt, og lå på syv prosent.

– Dette er jo veldig sterkt. Både vi og Norges Bank ventet kjerneinflasjon på 6,6, sier seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard.

Les på E24+ Slik ble 2500 kroner i måneden til en liten formue

– Dette roer ikke nervene til Norges Bank. Markedsprisingen tilsier nå en rentetopp mellom 4,25 og 4,5 prosent, sier hun.

Styringsrenten er nå på 3,75 prosent. Norges Bank varslet i juni at renten kan bli hevet ytterligere.

Midtgaard tror dette kan skje allerede neste rentemøte.

– Vi kan godt få en dobbeltheving i august, sier hun. En dobbeltheving er å heve renten 0,5 prosent.

– Overraskende

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland er overrasket, og trekker spesielt frem at kjerneinflasjonen kjerneinflasjonenKjerneinflasjon (KPI-JAE), som også kalles underliggende inflasjon, er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst. er rekordhøy for andre måned på rad. Den stiger til syv prosent på årsbasis i juni, fra 6,7 prosent i mai. Det er dette inflasjonstallet Norges Bank er mest opptatt av når de setter renten. Kjerneinflasjonen er justert for avgiftsendringer og uten energivarer.

SJEFØKONOM: Kjersti Haugland i DNB tror renten må opp for å stanse inflasjonen.

– Tallene er klart sterkere enn det både vi og Norges Bank hadde ventet. Det er overraskende, sier hun.

Hun sier videre at dagens tall bekrefter at vi er på vei mot renteheving både i august og september. Haugland venter i likhet med Norges Bank at vi vil få en rentetopp på 4,25 prosent.

– Dette er tall som trekker i retning av høyere renter, sier hun.

Matvareprisene har skjøvet problemet fremover

Ifølge SSB steg matvareprisene «uvanlig» mye den siste måneden, med en vekst på 2,5 prosent.

Likevel tror ikke Midtgaard vi har sette hele effekten. Hun viser til at matvarekjedene har hatt prisfrys på enkelte varer, og mener dette kan ha utsatt innvirkningen på økonomien.

– Det har skjøvet problemet fremover i tid. Vi har nok ikke sett den fulle effekten av kronesvekkelsen heller, sier hun.

Vanligvis er det ingen prisvekst på matvarer mellom mai og juni, sier seniorøkonomen. Nå tror hun vi kan se at problemet biter seg fast, med en langvarig sterk kjerneinflasjon.

– Kan nok i en periode se en høy underliggende prisvekst i norsk økonomi.