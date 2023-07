Gjert Ingebrigtsen fikk 3,2 mill. av sønnene etter bruddet

Friidrettstreneren fikk millionsum for de 25 prosentene han eide i Run Fast AS, selskapet han hadde sammen med sønnene Henrik, Filip og Jakob. Det viser ferske regnskapstall.

SKILTE LAG: Gjert Ingebrigtsen, her sammen med sønnene Henrik (t.v.), Filip (i midten) og Jakob (t.h.)

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Da det ble klart at Ingebrigtsen ikke lenger skulle være trener for trioen, kjøpte sønnene faren ut av selskapet de drev og startet sammen i 2015.

For de 25 prosent av aksjene Gjert Ingebrigtsen eide, fikk han utbetalt 3,25 millioner kroner. Det viser regnskapet til Run Fast AS for 2022.

Run Fast AS leverte i 2022 et resultat før skatt på 4 millioner kroner. Det er en bedring på nesten 2,2 millioner fra året før. De tre brødrene hentet ut 3,1 millioner kroner i utbytte.

I 2021 hentet de til sammenligning ut 1,6 millioner kroner.

Eldstemann Henrik står nå som oppført som representant og daglig leder for selskapet i Brønnøysundregistrene.

Les på E24+ Deltid eller slutte helt? Dette gir best pensjon

Kraftig økning

Tross det profesjonelle bruddet med sønnene, kan Gjert se tilbake på et meget solid 2022 regnskapsmessig.

Tega AS, selskapet som eies av Gjert og kona Tone Ingebrigtsen, dro inn 11,6 millioner kroner i finansinntekter i fjor. Dette er en økning på rett i overkant av 10 millioner kroner året før for ekteparet fra Sandnes. Det viser årsregnskapet fra 2022.

Mesteparten av beløpet stammer fra posten «inntekt på investeringer i datterselskap», noe som trolig er penger som kommer fra salget Tone Ingebrigtsen gjorde av frisørsalongene sine i 2022.

Saken var først omtalt av Finansavisen.

E24 har ikke lykkes å komme i kontakt med Gjert Ingebrigtsen tirsdag.

Til Finansavisen sier han dette om regnskapstallene:

– Det er min og Tones pensjonssparing. Vi har vært gjennom en restrukturering de seneste årene, og nå er alt samlet i dette ene selskapet. Vi har solgt unna eierposter i alt annet vi har eid, sier Gjert Ingebrigtsen til avisen.

Resultathopp

Regnskapet til ekteparets selskap viser videre at de ordinære inntektene falt fra 5,9 millioner i 2021 til 2,5 millioner kroner i 2022, men resultatet før skatt gir grunn til jubel i Ingebrigtsen-leiren.

Årsregnskapet viser et ordinært resultat før skatt på 11,5 millioner kroner, mot 7 millioner i 2021.

Av dette skattet selskapet 273.000 kroner.

I motsetning til i 2021, ble det i 2022 tatt utbytte fra selskapet. Ekteparet unte seg den nette sum av 6 millioner kroner. I tillegg er det hentet ut 1,1 millioner kroner i lønn.

Selskapet har godt over 26 millioner kroner på bok, viser tallene. Overfor Finansavisen forteller Ingebrigtsen at han hittil aldri har investert penger som har stått på bok.

KAN LE HELE VEIEN TIL BANKEN: Gjert og kona Tone Ingebrigtsen står bokført med godt over 26 millioner kroner i banken via selskapet Tega.

Fall i driftsresultatet

Driftsresultatet i selskapet endte på drøye 850.000 kroner, mot 5,4 millioner året før. Her må økte lønnskostnader og fallende inntekter fra 5,9 millioner til 2,4 millioner kroner ta mesteparten av skylden.

Annen driftskostnad på 469.000 kroner er også med på å dra kostnadssummen opp.

Totalkostnaden i selskapet i 2022 endte dermed på 1,6 millioner kroner, mot 521.000 kroner i 2021.

Fortsatt trener

For øyeblikket er Gjert Ingebrigtsen hovedsakelig trener for Narve Gilje Nordås, som overrasket alle da han løp under den magiske 3.30-grensen på 1500 meter under Bislett Games i juni, skriver VG.

Jakob Ingebrigtsen satte europarekord under det samme løpet med tiden 3,27.95.