Reitan solgte feriepalass i Marbella

Odd Reitan har solgt sin gigantiske feriebolig i den spanske kystbyen Marbella. Han har allerede sikret seg et nytt og mindre feriehus, skriver Finansavisen.

Odd Reitan kjøpte feriepalasset i Marbella i 2004

Rema-gründeren kjøpte feriepalasset på 1.500 kvadratmeter i 2004. Boligen ligger i Sierra Blanca, et kjent luksus-nabolag i Marbella. Reitan har i tiden etterpå kjøpt opp flere av naboeiendommene slik at den totale størrelsen på eiendommen er på rundt ti mål.

Det var Finansavisen som omtalte saken først.

Den kjente Rema 1000-eieren, som ifølge bladet Kapital er Norges nest rikeste med en formue på 64 milliarder kroner har tilbrakt mye tid i Marbella. Til Finansavisen bekrefter presseansvarlig i Reitan, Berit Hvalryg, at han nå har kjøpt et hus som er noe mindre.

Det er ikke kjent hva Reitan har fått for salget, heller ikke hvor mye han betalte for den nye boligen. E24 har vært i kontakt med presseansvarlig Hvalryg torsdag, hun har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Odd Reitan avbildet i Marbella ved en tidligere anledning

Nordmenns favoritt

E24 har nylig skrevet om at interessen for utenlandsboliger holder seg god til tross for svak norsk krone.

Ifølge Prognosesenteret var det i juli rundt 100.000 nordmenn som planlagte å kjøpe fritidsbolig i utlandet. Spania er det klart mest populære landet blant nordmenn.

Bjørn-Erik Øye, partner og analytiker i Prognosesenteret, sa at det fortsatt er like mange som tidligere som planlegger å kjøpe i Spania, men at flere velger å vente grunnet kronesvekkelse og renteøkninger.