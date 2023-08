Venter diskusjon på om man skal gjenoppbygge etter «Hans»

Flere forsikringsselskaper tror ekstremværet «Hans» vil gi diskusjoner om man faktisk skal gjenoppbygge eiendommer og bebyggelse på de mest utsatte områdene.

Ekstremværet «Hans» har ført til flom og store ødeleggelser

Mens vannstanden fremdeles er høy flere steder i Innlandet, renner det inn henvendelser hos de store forsikringsselskapene.

If Forsikring har lørdag morgen passert over 1000 skademeldinger som følge av ekstremværet «Hans» og flommene etterpå. Det tilsvarende tallet for Gjensidige Forsikring har passert 2000.

Hos Tryg Forsikring er det meldt inn 900 saker så langt.

Likevel mener selskapene at dette kun er starten på en svært omfattende prosess med tanke på forsikringssaker. Og nå forventer én aktør at myndighetene gjør vurderinger på om det egentlig er hensiktsmessig å gjenoppbygge i alle områdene som nå er rammet.

Må revurdere gjenoppbygging

Norsk Naturskadepool venter en betydelig økning i skader fremover etter ekstremværet «Hans». Erstatningene på disse skadene som allerede er meldt inn, kan anslagvis bli på rundt 1,3 milliarder kroner, skriver de i et innlegg.

Line Marcelius, pressekontakt i Gjensidige, mener det vil bli en diskusjon på myndighetsnivå om man skal gjenoppbygge boliger i de mest utsatte stedene.

– På lengre sikt kan det nok lønne seg å se på gjenoppbygging andre steder, sier hun til E24.

Hun tror denne typen diskusjoner vil være viktig siden det er ventet en økning i ekstremvær i fremtiden.

– Det er kanskje ikke riktig å gjenoppbygge gang på gang på de samme utsatte områdene hvor sikringstiltakene ikke er gode nok.

Kommunikasjonsrådgiver i Tryg, Torbjørn Brandeggen, tror også diskusjoner rundt gjenoppbygging vil bli et tema når konsekvensene av «Hans» er under kontroll.

– Jeg vil tro at det blir en evaluering rundt gjenoppbygging i utsatte områder, det vil trolig myndighetene sette i gang etter hvert, sier han.

Han trekker frem at flere kommuner har gjort grep i risikoområder når det gjelder forebygging av flom, som ser ut til å ha gitt resultater.

Blir kostbart

Ingen av forsikringsselskapene vil gi noe estimat på hva kostnadene til skademeldingene vil ende på, men de medgir at volumet er stort og at skadene ofte er kostbare.

– Reparasjon av en innredet kjeller med tømming av vann og skader på bad, parkett og vegger kan fort ende på 300.000 til 500.000 kroner, sier Kommunikasjonssjef i If, Sigmund Clementz.

Han understreker at skader på boligen dekkes av boligforsikringen og tap av møbler og eiendeler dekkes av innboforsikringen.

– Det er et omfattende volum, men vi kan ikke tallfeste noe. I gjennomsnitt er kostnadene ved en kjeller under vann på rundt 50.000 til 100.000 kroner, opplyser Marcelius i Gjensidige.

Forsikringen kan bli dyrere

Marcelius i Gjensidige sier at ødeleggelsene etter Hans ikke vil gi noen prisøkning på kort sikt. Hun utelukker likevel ikke at prisene for forsikring av bolig vil øke i fremtiden som følge av mer ekstremvær.

– Det vil være aktuelt for hele bransjen å se på en prisøkning på grunn av denne typen hendelser.

Hun forklarer at prisen på en boligforsikring avhenger av flere risikovurderinger, hvor vannskade er en av dem.

If Forsikring har allerede uttalt til NRK at de forventer økte priser på lengre sikt.

– Forsikringspriser skal gjenspeile risikoen og vil denne risikoen øke på lang sikt, så er det naturlig at også prisene blir justert deretter. Det er fordi vi skal være rustet for denne type hendelser, sa kommunikasjonsdirektør i If forsikring, sa Andreas Bibow Handeland til NRK.

Bebyggelse flere steder i landet har blitt rasert av ekstremværet.

Forventer økning

Clementz i If, vil ikke gi noe estimat på de totale kostnadene knyttet til ekstremværet fordi det erfaringsmessig tar lang tid å få et helhetlig bilde over skadeomfanget.

– Antall skademeldinger vil garantert øke mye de kommende ukene, sier han til E24.

If får hovedsakelig henvendelser om vannskader i private boliger, skadeomfanget er varierende men prosessen kan bli både tidkrevende og kostbar, forklarer han. Nå venter If at det kan bli kapasitetsutfordringer innen håndverkertjenester de kommende månedene.

Brandeggen i Tryg er også klar på at de ikke har sett det fulle omfanget enda.

– Vi forventer at antallet skademeldinger vil øke fremover, særlig når folk fra evakuerte områder kommer tilbake til boligene sine, sier han til E24.

Gjensidige opplyser også at skadeomfanget er omfattende og at antallet innmeldte saker er forventet å øke utover neste uke.

– Det er fortsatt stor fare for flom og det totale omfanget vil vi nok ikke se før i neste uke, sier Marcelius.