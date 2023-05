Kan bli enda strammere tider i vente: – Det er bare sykt

Mange nordmenn kan få mindre å rutte med i tiden fremover siden prisene vil kunne stige mer enn lønningene.

Venninnene Elin Forsberg og Bente Thorbjørnsen har merket at mye har blitt dyrere.

Mens venninnene Elin Forsberg og Bente Thorbjørnsen spiser lunsj i Oslo sentrum torsdag, blir revidert nasjonalbudsjett lagt fram.

Regjeringen anslår en prisvekst på 5,4 prosent i år, men utfallet av lønnsforhandlingene i frontfaget var på 5,2 prosent. Det er frontfaget som ligger til grunn for de andre lønnsoppgjørene.

Det kan bety reallønnsnedgang for mange nordmenn i en tid der mange allerede sliter med økte renter og kraftig prisvekst.

– Det er ikke dramatisk. Mannen min og jeg er heldige fordi ungene er ute av redet, og vi har grei økonomi. Men ja, vi merker det nå. Vi tenker mer enn før når vi velger hva vi kjøper, sier Elin.

– Det blir kanskje mindre kjøp av klær og utstyr, for det er fortsatt viktig å for eksempel kunne dra på ferie, sier Bente.

De to venninnene er begge fra Oslo. Bente jobber med salg, Elin regnskap.

Rentene og prisene har steget i takt den siste tiden.

Økte renter

Forrige uke hevet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2008. For bare ett år siden lå renten på 0,75 prosent.

Denne uken slapp også Statistisk sentralbyrå (SSB) ferske inflasjonstall. Fra april 2022 til april 2023 steg prisene 6,4 prosent, noe som er regnet for å være et høyt nivå. Inflasjonsmålet til Norges Bank er en kjerneinflasjon kjerneinflasjon Kjerneinflasjon (KPI-JAE), som også kalles underliggende inflasjon, er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst.på 2 prosent, som nå er på over 6 prosent.

– Hva har dere merket mest på lommeboken?

– Jeg synes matprisene har tatt helt av, men det blir også mye mindre restauranter. En pizza til 149 koster nå 249. Restaurantbesøk er av de luksusene som vi har kuttet ut, sier Elin.

– Mat, renter, bensin for dem som ikke har elbil. Det merkes godt. Ikke strøm siden jeg har leilighet og ikke et stort hus som skal varmes opp. De tre andre tingene, ja, sier Bente.

– Hva tenker dere om at det kan bli reallønnsnedgang?

– Det er bare sykt, sier Bente.

– Det er ikke bra, for da må man få det kompensert, og ikke alle får det, sier Elin.

Studenten Andrea Langlie sier har blitt mer bevisst på hva hun kjøper som følge av prisøkningene.

– Veldig dyrt

Den 26 år gamle studenten Andrea Langlie fra Steinkjer i Trøndelag sier mange studenter kjenner godt på en trangere økonomisk situasjon.

– Dyr mat, dyre klær, alt er dyrere. Boligmarkedet er også veldig dyrt. Jeg som student legger veldig godt merke til det, sier hun.

Hun viser til at man i Oslo fort må opp i 15000 i måneden i husleie hvis man vil ha soverom.

– I hverdagen har jeg lagt mest merke til maten. Jeg er blitt litt mer bevisst på hva jeg kjøper av ulike ting. Det blir mye bønner, linser og nudler.

Hun er for tiden på leting etter arbeid for å få endene til å møtes lettere. 26-åringen ser ikke positivt på at prisveksten kan vokse mer enn lønnsveksten.

– Det er veldig kjipt, helt ærlig. Som student har man ikke så mye fra før, så hver eneste nedgang merkes, om det er bolig, mat eller hva som helst, sier Andrea.

Ferie må det bli

Selv om det kan være trangere økonomiske tider i vente, skal ikke det gå utover venninnenes sommerplaner.

– Sommeren kommer uansett. Noen har vært litt klokere og bestilt ferie i fjor høst. Vi er de «noen» og har vært flinke til å spare, så den bekymrer meg ikke, sier Elin.

– Det blir en månedlig sparing til de ukentlige turene for at det skal gå under for store budsjettoverskridelser, sier Bente.