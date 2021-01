Serveringsbransjen hardt rammet av nye tiltak: – Tøff start på 2021

Innstramminger i smittevernreglene treffer serveringsbransjen hardt. For at bransjen skal overleve, er håpet nå målrettet støtte fra regjeringen.

Publisert:

Regjeringen presenterte søndag innstramminger i de nasjonale tiltakene for de neste to ukene.

Det innføres blant annet nasjonalt skjenkeforbud og lavere maksgrense på innendørsarrangement og seminar.

Tiltakene går hardt utover en allerede skadeskutt reiseliv- og servicebransje.

– Smitteutviklingen er bekymringsfull og når det nå er behov for nye smitteverntiltak, er det viktig at regjeringen også er i forkant med tiltakene som sikrer arbeidsplassene, sier Ivar Horneland Kristensen.

Han er leder for handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

Kristensen betegner situasjonen som krevende.

– De neste ukene vil gi en pekepinn på hvordan starten på 2021 blir. Vi må være trygge på at kompensasjonsordningen er på plass fra 18. januar og at regjeringen vurderer de tiltak som er nødvendig for å komme gjennom dette til befolkningen er vaksinert.

Ivar Horneland Kristensen, leder for Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB

Hardt prøvet bransje

– Nasjonal skjenkestopp sammen med en sosial nedstenging rammer en hardt prøvet serveringsbransje, og de får nå en tøff start på 2021, sier Kristensen videre.

Han er bekymret for alle de unge menneskene som jobber i denne bransjen, som nå går en usikker fremtid i møte.

– Regjeringen må sikre at det til enhver tid er målrettede tiltak for en bransje som sliter, sier han.

Ved utgangen av desember var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport (som blant annet inkluderer kokker, restaurantarbeidere og servitører) med 11,2 prosent. Totalt var 3,8 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledig.

– Hårreisende dårlig

Morten Usterud, utviklings- og prosjektansvarlig i utelivskonsernet Noho Norway, er ikke overrasket over de nye tiltakene.

– Vi stoler på at regjeringen, FHI og fagpersonell tar de riktige valgene. Det er enda mer viktig med kompensasjonsordningene nå. Det regjeringen har sagt at de skal komme med, er hårreisende dårlig syns vi, sier han.

Usterud mener at kompensasjonsordningen ikke er god nok, fordi de blant annet ikke får kompensasjon for at de nå må permittere på nytt, eller for varekostnader.

– Restriksjonene er enormt strenge for vår bransje, men likevel har ikke regjeringen klart å komme med en kompensasjonsordning som avhjelper våre vanvittige tap, og er rettet direkte mot vår bransje, sier han.

Serveringsbransjen blir hardt rammet av det nasjonale skjenkeforbudet. Bildet viser servitør Firas Aljabli på Olivia restaurant i Oslo. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB

Måtte kaste øl og mat for hundretusener

Usterud forteller også at de har måttet kaste øl og mat for flere hundretusener, fordi nedstengninger kommer på så kort varsel.

– Vi legger oss ikke opp i restriksjoner, men vi legger oss opp i at vi ikke får god nok kompensasjon.

Han trekker også frem de som startet nye barer eller restauranter like før pandemien, som ikke har tall å sammenligne med.

– De som ikke har fått noe støtte før, får ikke noe støtte nå heller.

Nå håper han tiltakene hjelper, slik at de kan åpne opp igjen så smått i løpet av vinteren.

– Og at vi i vår bransje også kan bistå.

Ap etterlyser krisehjelp

Også på Stortinget er det bekymring for hvordan nye innstrammende tiltak vil slå ut for allerde hardt pressede bedrifter.

– Jeg er redd for at sunne og livskraftige bedrifter vil gå konkurs om det ikke kommer økonomiske tiltak. Jeg forventer at regjeringen kommer med svar her, sier Arbeidertpartiets Terje Aasland.

Han mener næringsminister Iselin Nybø burde vært til stede på søndagens pressekonferanse.

– Når de presenterer smittevernstiltak som dette, burde de i tydelig grad sagt hvordan de planlegger å møte næringslivet som nå rammes økonomisk.

Publisert: 3. januar 2021 20:49 Oppdatert: 3. januar 2021 21:14