Norwegian-ansatte vil også ha bonusordning, ikke bare lønnsfrys

Fagforeningene i Norwegian kaller det nye, store opsjonsprogrammet til toppledelsen for umusikalsk og usmakelig når alle ansatte nå har lønnsfrys. De kabinansatte sier at da vil de også ha en bonusordning.

– Bonuser er ikke negativt. Men det er størrelsen på dem vi reagerer på, sier lederen for Norwegians kabinansatte, René-Charles Gustavsen, om den nye lederlønnsordningen i flyselskapet. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum/NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Aftenposten/E24 kunne tidligere denne uken fortelle om den nylig vedtatte ordningen for lederlønn i Norwegian.

Den kan gi konsernsjef Jacob Schram opptil 44 millioner kroner i form av fastlønn, kontantbonuser og aksjeopsjoner de to nærmeste årene. Se tabell lenger ned.

Finansdirektør Geir Karlsen kan på sin side samlet tjene 35 millioner kroner over disse to årene ved full uttelling.

Også de øvrige syv i konsernledelsen er med i ordningen. Deres lønnspakker kan ved full uttelling hver gi dem mellom 8–15 millioner kroner de neste par årene.

Konsernsjef Jacob Schram (nr. 4 f.v.) og konsernledelsen i Norwegian har fått en omfattende bonus- og opsjonspakke. Vis mer byoutline Adrian Nielsen / E24

– Umusikalsk

– Schram og Karlsen har gjort en formidabel jobb, og jeg skjønner at slikt må belønnes. Alle ansatte respekterer nok det, og gode ledere er uvurderlige. Men dette er også snakk om resten av konsernledelsen. Hva da med alle de andre ansatte?

Det sier René-Charles Gustavsen. Han er leder for fagforeningen for Norwegians nå rundt 850 kabinansatte.

– Dere vil være med på den mulige festen?

– Vi har inngått lønnsfrys for to år og vi gir fra oss fridager. Vi ansatte har spart titall millioner for Norwegian med de avtalene vi har inngått. Da blir dette svært umusikalsk. Man kunne laget en ordentlig incentivordning for oss ansatte også, svarer Gustavsen.

Ifølge Gustavsen inngikk de kabinansatte en avtale med Norwegian tidligere i år om lønnsfrys i 2021 og 2022.

I tillegg har de gitt avkall på én fridag pr. måned i en begrenset periode.

Gustavsen viser til at det har vært noen ekstremt tøffe år for de Norwegian-ansatte med permitteringer og oppsigelser. I utlandet er en rekke datterselskaper slått konkurs. Nå er det bare norske og spanske kabinansatte igjen.

– Ledelsen fikk bonus for å bli, mens vi må fryse lønnen og gi fra oss fridager for å få beholde jobbene. Det er ikke riktig å gjøre det sånn, sier Gustavsen.

– Helt usmakelig

Også pilotene i Norwegian har lønnsfrys.

«Det kom derfor som en stor overraskelse at det ble lagt frem en bonusordning for ledelsen i Norwegian på dette tidspunkt, og en skuffelse og forargelse over at våre innsparinger går ut igjen som bonusutbetalinger», skriver leder for Norwegian Pilot Union, Alf Hansen, i en e-post.

«Vi mener det er helt usmakelig å legge opp til en bonusordning som kan gi utbetaling på flere titall millioner til ledelsen, samtidig som alle ansatte har lønnsfrys i to år», legger han til.

Kan få kjøpe litt aksjer

I den helt nye incentivordningen til Norwegian er det i tillegg til opsjonsordningen for toppledelsen også laget et eget aksjespareprogram for alle ansatte i Skandinavia. Her vil Norwegian matche den ansattes aksjekjøp med 50 prosent, dog begrenset opptil 6000 kroner.

Det betyr at hvis den ansatte kjøper aksjer for 12.000 kroner, så kjøper Norwegian aksjer for ytterligere 6.000 kroner for den ansatte. I tillegg får den ansatte etter to års eierskap, én bonusaksje for hver tiende aksje hen eier.

Det er likevel et veldig langt stykke fra dette aksjeprogrammet og opp til ledelsens opsjonsprogram.

De kabinansatte demonstrerte i fjor høst utenfor Stortinget for at regjeringen skulle støtte flyselskapet med mer kapital. Vis mer byoutline Gwladys Fouche/REUTERS

– Trenger gulrot

I opsjonsprogrammet for konsernledelsen er det lagt inn tak på hvor store gevinster en leder kan oppnå på aksjeopsjoner innenfor ett kalenderår. Taket er plassert i høyde med fem ganger lederens fastlønn.

For Schram, som i fjor hadde en fastlønn på 7 millioner kroner, kan altså maksimalt få en årlig gevinst på aksjeopsjoner opp til 35 millioner kroner.

For den ni mann og kvinner store ledelsen samlet er det årlige, absolutt maksimale, gevinsttaket på aksjeopsjoner ca. 140 millioner kroner, viser Aftenposten/E24s beregning.

Det krever dog en veldig stor økning i Norwegians aksjekurs før disse gevinsttakene skal få en praktisk funksjon.

– Jeg roser Schram og Karlsen. Men se alle ansatte. Vi har også levert. Vi vil også ha en påskjønnelse. Dette ses ikke på som rettferdig. Og det legger føringer for fremtidig samarbeid. Vi skal tross alt stå sammen etter dette, sier Gustavsen i kabinforeningen.

– Det å lage en så stor opsjonspakke er umusikalsk og lite solidarisk når vi har stått på og levert vi også. Det har vært en vanvittig tøff periode for mange mennesker. Da må du gi dem en gulrot. Alle burde nå få en påskjønnelse som ligger fremfor oss i samme tidsperiode, legger han til.

Verken den nylig avgåtte, tidligere styrelederen Niels Smedegaard, nyvalgt styreleder Svein Harald Øygard eller konsernsjef Jacob Schram har hittil ønsket å gi noen kommentarer om det nye bonus- og opsjonsprogrammet for ledelsen.