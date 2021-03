Re-Naa stenger etter skjenkestopp

Norges eneste restaurant med to michelinstjerner stenger så lenge skjenkestoppen varer. Sven Erik og Torill Renaa kjemper for å redde livsverket.

Slik vil de at det skal være. Men nå må Sven Erik Renaa holde restauranten stengt. Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

Da regjeringen varslet ny nasjonal skjenkestopp tirsdag, skjønte Sven Erik og Torill Renaa hvor det bar.

Norges eneste restaurant med to michelinstjerner, Re-Naa i Stavanger, må stenge dørene.

– Restauranten er kostbar å drive og økonomien går ikke hop uten skjenking. Ved forrige nasjonale skjenkestopp prøvde vi oss med juicepakker, men vi så at interessen ikke var til stede. Vi har fire egne vinkelnere, og det forteller litt om hvor viktig del av omsetningen dette er for oss, sier Torill Renaa, medeier i Renaa Restauranter.

For Torill Renaa ble tirsdagen lite lystig.

– Beskjeden om skjenkestopp var røff. Vi har vært oppe hele natten for å se på hvordan vi skal få økonomien til å gå i hop. Nå blir det en ny kamp for å redde livsverket.

Alle ansatte på gourmetrestauranten Re-Naa er permitterte.

De andre matstedene tilknyttet Renaa – Matbaren, Sirkus Renaa og Renaa Xpress Sølvberget – vil fortsatt holde åpent, uten alkoholservering.

– Både Sirkus Renaa og Renaa Express har nettbutikk og takeaway. Så folk kan handle online. Det blir viktig nå, sier Torill Renaa.

Torill og Sven Erik Renaa fikk Matkulturprisen for 2020. En god sommer gjorde at fjoråret ikke ble så ille som fryktet. Vis mer byoutline Carina Johansen

Lei seg for gjestene

For Torill Renaa handler den pressede situasjonen om mer enn økonomi. Nå står også motivasjonen til de ansatte på spill.

– Flinke folk på det nivået vi driver på, trenger et publikum. Gjestene våre gir oss energi, vi lever av tilbakemeldingene de gir oss, på lysten og motivasjonen til å prestere.

Og så er hun veldig lei seg på gjestenes vegne. De som skulle feire 50-årsdag, 60-årsdag, bryllup.

– Ja, det er tungt å tenke på dem. De hadde gledet seg til å komme til oss. Vi er veldig lei oss for at vi må stenge. Vi lever av god stemning, av glade gjester som får oppleve flinke folk lage og servere mat på høyt nivå.

Hvor lenge Re-Naa må holde stengt, vet hun ikke. Men hun vet at nedstengingen vil ramme dem hardt.

– I fjor kostet den oss 1,4 millioner i rene ekstrautgifter. Totalt fikk vi kompensert 581.000 kroner fra støtteordningen. Så for meg er det ikke tvil om at vi pålegges kostnader vi ikke får kompensert for. Her må det komme ordninger på plass som gjør at vi ikke må betale lønn for de dagene av permitteringene som vi er pliktig til å dekke i dag. Vi permitterer ikke folk fordi vi har drevet dårlig, men fordi myndighetene pålegger oss det.

– Ikke urettferdig

Hun har fått mange meldinger om at det er urettferdig at Re-Naa må stenge, mens for eksempel skoler får holde åpent. Torill Renaa er ikke enig.

– Mange lider og har det tøft nå. Vi trenger ikke sette ulike grupper opp mot hverandre. Problemet vårt er at vi pålegges kostnader uten å bli kompensert. Hjelpetiltakene som innføres må treffe. Det gjør de ikke nå.

Renaa viser til at måten de driver på – med å satse på lokal tilhørighet både når det gjelder råvarer, dekketøy og annet utstyr – gir høye kostnader og lave marginer.

– Fordi vi gjør så mye selv, har vi mange ansatte og høye lønnsutgifter. Likevel klarer vi å drive godt. Vi klart å få fjoråret til å gå i hop på et vis, mye på grunn av at vi fikk tidenes sommer. Kanskje klarer vi å gå i null, sier hun.

Men 2021 begynte med skjenkestopp – og nå fikk de en til.

– Vi har måttet ta opp et lån på 2,5 millioner kroner. Nå må vi kanskje ta opp et til for å betale kostnader vi ikke har påført oss selv.

