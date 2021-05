Flere banker kutter boliglånsrenten

Obos-banken varslet før helgen at boliglånsrenten settes ned, men banken er ikke den eneste som har justert lånekostnadene denne våren. Bankanalytiker tviler på at kuttene vil utløse en rentekrig.

Bulder Bank, eid av Sparebanken Vest, og konkurrenten Himla som ble etablert av Fana Sparebank, satte ned renten i april.

Deretter har Danske Bank og nå også banken til Obos bestemt seg for å redusere boliglånsrenten.

– Vi er jo ikke den første banken som senker rentene. Det er en liten bevegelse i markedet nå, sier Aleksander Dahl, leder for privatmarked i Danske Bank.

– Jeg antar at det også har en sammenheng med at pengemarkedsrenten har kommet ned, sier han til E24.

Billigere lån og konkurranse

Ifølge kredittstrateg Lars Mouland i Nordea har pengemarkedsrenten, en viktig faktor for hva bankene selv må betale når de skal låne penger, omtrent halvert seg siden januar.

Obos-banken henter finansiering både i markedet og gjennom innskudd fra kunder, og førstnevnte blir påvirket av utviklingen i pengemarkedsrenten, ifølge konserndirektør Ingunn Andersen Randa.

– Finansieringsmiksen vår er slik at Nibor slår inn og reduserer våre finansieringskostnader, sier hun. Nibor er pengemarkedsrenten i det norske markedet.

Rentegrepet handler også om «høy konkurranse i boliglånsmarkedet», fra både storbanker og utfordrerbanker, fremholder Randa.

Hun opplyser at banken kutter boliglånsrentene med mellom 0,15 og 0,21 prosentpoeng. Bankens beste rente på boliglån vil ligge på 1,29 prosent nominelt.

Peker på konkurransen

Danske Bank har justert ned boliglånsrenten med 0,06 prosentpoeng for kundene inkludert i såkalte partnerskapsavtaler, som for eksempel avtalen med organisasjonen Akademikerne.

– Seks basispunkter høres ikke så mye ut. Hvorfor en så liten justering?

– Vi ser an bevegelsen i markedet og hvor vi ligger selv. Da har vi valgt å gå til 1,29 prosent (nominell rente, journ.anm.) for Akademikerne og 1,19 prosent for de unge Akademikerne, sier Dahl.

Også han peker på konkurransesituasjonen. For Danske Bank har nedgangen i pengemarkedsrenten en «viss betydning», men «først og fremst fordi det medfører at andre banker beveger på seg», fremholder Dahl.

Himla satt ned boliglånsrenten i slutten av april, fra 1,55 prosent nominelt til 1,38 prosent.

– Konseptet vårt går ut på å kunne tilby en av Norges billigste boliglånsrenter. Akkurat nå er det er hard konkurranse, og vi ser at vi må prise oss riktig i forhold til våre konkurrenter, sier Kristoffer Giertsen, leder for Himla.

Tviler på rentekrig

Bankanalytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets peker på at det er først og fremst er de mindre utfordrerbankene som har justert ned renten.

Han vurderer rentekuttene som «spesialtilfeller» og tviler på at flere storbanker vil kunngjøre noen rentekutt.

Analytikeren påpeker at Bulder Banks rentegrep skjedde i etterkant av turbulensen og kundeopprøret i Sbanken. Han tror Bulders rentekutt gjorde at også Himla måtte senke renten på grunn av geografisk nærhet mellom bankene.

– Da står du igjen med Obos. Den har også en litt annen type innretning. Den er eid av medlemmene og har sånn sett et litt annerledes konsept.

Giertsen i Himla avviser at opprøret hos konkurrentens kunder ligger bak beslutningen om å senke renten, men sier at «vi tilpasser oss fordi våre konkurrenter har gjort justeringer».

Ser rom for rentekutt

– Når bankene ikke taper på boliglån er det rom for priskonkurranse, mener fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Han sier at finansene til mange norske husholdninger har styrket seg under pandemien.

Ifølge SSB sparte norske husholdninger 257 milliarder kroner under krisen i fjor, det dobbelte av året før.

Jensen fremholder at bankene har lave tap på boliglån. Han mener det taler for at bankene har rom til å sette ned rentene.

– Risikoen ved gi lån til boligformål er ganske lav. Det skal også gjenspeile seg i en prisnedgang.

Liten rentenedgang

Øyen sier at boliglånsrentene har falt jevnt siste halvåret, men kun med 0,01 prosentpoeng i måneden. Det skyldes blant annet at nye lån har lavere rente enn gamle lån, ifølge analytikeren.

– Vi tror på at du fortsatt vil få en svakt fallende rente på boliglån, men at kanskje den normale konkurransen vil spille seg ut heller enn at du ser annonserte rentekutt.

Øyen trekker også frem at det ligger an til en renteøkning fra Norges Bank i andre halvår. Det betyr at det også er utsikter til høyere renter i bankene igjen, om ikke så lenge.