Unge kvinner hardt rammet av coronaledighet: – Lever fra dag til dag

Den siste måneden har arbeidsledigheten snudd oppover for første gang siden ledighetstoppen i vår. Størst økning er det blant unge kvinner. For studenten som livnærer seg på kaféjobben, og mammaen som jobber på flyplassen, er det nå helt krise.

Arbeidsledigheten blant unge kvinner ligger nå på 5,4 prosent. Emilie Skoglund (20) hadde så vidt rukket å komme i jobb igjen etter forrige permittering før smittebølge nummer to slo til i høst. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Arbeidsledigheten stiger i november for første gang siden april, og ligger nå på 3,9 prosent, eller 109.000 helt ledige.

– Det er helt syke tilstander. Nå er det ingenting, og mange om beinet, spesielt her i Oslo, sier en ganske fortvilet Emilie Skoglund (20) til E24.

Hun tilhører gruppen med størst økning i arbeidsledigheten den siste måneden – kvinner mellom 20 og 24 år. Ledigheten i denne aldersgruppen topper statistikken med en andel på 5,4 prosent.

Emilie studerer ved Høyskolen Kristiania, men har livnært seg ved å jobbe på Starbucks på Gardermoen ved siden av studiene. Det tok brått slutt i mars.

– Flyplassen var jo det verste stedet å jobbe da den første smittebølgen kom, så det tok jeg egentlig ganske greit, men nå er det veldig stusslig og jeg føler meg fattig, sier hun.

Har søkt opp mot 100 jobber

Emilie ble etter hvert flyttet over til Starbucks-avdelingen på Aker Brygge, men rakk ikke å jobbe mer enn et par måneders tid før neste smittebølge og ny permittering.

– Jeg har kommet helt ut av tellingen, men jeg har i hvert fall søkt over 50 jobber, kanskje nærmere 100. Hver gang jeg åpner mailen blir jeg møtt med nye avslag. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier hun.

Som student får Emilie dekket husleie og skolekostnader, men så tar det slutt.

– Det er veldig stusslig. Jeg lever fra dag til dag og får litt hjelp av familien, og så har jeg jo blitt flink til å være veldig økonomisk, sier hun.

Nå vil hun flytte hjem en stund før jul for «leve litt på de hjemme», men dette er ikke noe alternativ i lengden på grunn av plundrete skolevei.

Emilie Skoglund har ikke lenger oversikt over hvor mange jobber hun har søkt på i år. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Reiselivsbransjen hardt rammet

En av de bransjene som er hardest rammet av permitteringer og oppsigelser i coronakrisen er reiseliv, og spesielt luftfart.

Almira Lokaj Berbati (35) er permittert for andre gang fra sin jobb i taxfreebutikken på Gardermoen.

– Det er helt krise. Hele luftfarten er en dødsone. Det er veldig hardt, sier hun til E24.

Almira bor på Nannestad, et sted der mange til vanlig er sysselsatt på flyplassen. Hun er mor til et barn med spesielle behov, og hun er derfor avhengig av å jobbe i området.

– Man kjenner det økonomisk nå. Med den siste utbetalingen jeg fikk, var det helt krise, spør du meg.

Bildet er fra utenlandsterminalen på Gardermoen, der det nå er helt dødt. Vis mer byoutline Tobias Tangen, LO media

– Må kutte aktiviteter

Almira og familien klarer seg så vidt, takket være at mannen fortsatt er i jobb.

– Han jobber innenfor renhold, så han har heldigvis jobb ennå. Men det er skummelt, og vi er redde både for at han selv skal bli smittet og for at han drar med seg smitte hjem til oss, sier hun.

Almira forteller også at de har vært nødt til å kutte alle aktiviteter og kostnader som ikke er helt nødvendige, og fokusere på å klare å betale regninger.

Almira Lokaj Berbati er permittert fra jobben i taxfreebutikken på Gardermoen. Vis mer

Den siste tidens vaksinenyheter har imidlertid gjort henne noe mer optimistisk, men i mellomtiden mener hun at det må komme mer støtte fra regjeringen til luftfarten, og at Nav må sikre at folk får bedre hjelp.

– Jeg har hørt om folk som må selge hus eller bil for å klare seg. Nå må det gjøres noe, ellers får vi den største fattigdomsbølgen på gud vet hvor lenge!

Almira er for øvrig svært takknemlig overfor støtten fra arbeidsgiver, og samarbeidet mellom tillitsvalgte i Handel og Kontor som har ført til at det foreløpig ikke er snakk om oppsigelser.

Leder i LO Luftfart Peggy Hessen Følsvik har vært på Gardermoen og snakket med permitterte. Vis mer byoutline Tobias Tangen, LO media

Tøffest for dem som hadde lite fra før

Leder i LO Luftfart Peggy Hessen Følsvik, ser svært alvorlig på situasjonen.

– Vi vet at de som betaler den tøffeste prisen for corona er de som hadde lite fra før. Arbeidstagere med lav formell kompetanse, unge og studenter, sier hun til E24.

LO har siden starten på coronapandemien bedt regjeringen om en redningspakke som kan hjelpe luftfarten over kneika.

– Nå sier de at de kanskje skal gjøre noe i januar. Det er altfor lite og for sent for de mange tusen som enten har mistet jobbene sine, eller får oppsigelsene sine nå i førjulstiden mens andre planlegger juleshoppingen si.

Følsvik ønsker også bedre tiltak for studenter, for eksempel dagpengerettigheter og ekstra coronastipend.

– Mange av dem som ikke har pengesterke foreldre til å hjelpe seg nå vil ikke ha råd til å fortsette studiene, sier hun.

Hvis ikke studenter og lærlinger får fullført utdanningen og ledigheten biter seg fast, frykter LO at vi risikerer å miste store deler av generasjonen vi er avhengige av i arbeidslivet fremover.

Sjeføkonom i NHO Øystein Dørum er mer optimistisk etter vaksinenyhetene. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er annerledes nå

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum tror ikke det er noen fare for at situasjonen i mars-april vil gjenta seg, selv om det nå igjen ser verre ut med økende arbeidsledighet.

– Dette er jo dypt alvorlig for dem som står midt i det. Mye tyder på at vi får en dobbeltdipp, bare at den andre dippen er så mye mildere enn den vi hadde i våres, og kommer med et bakteppe av noe større håp enn før, sier han til E24.

Ifølge Nav økte arbeidsledigheten 30 ganger raskere i den første coronabølgen enn den gjør nå. På tre uker i mars steg antallet arbeidssøkere med 305.700, mens det i løpet av tre uker i november «bare» har økt med 10.300.

– Det er ikke den samme panikken og uvissheten nå som i vår. Vaksinenyhetene gjør at vi ser at det er lys i tunnelen, og at den tunnelen mest sannsynlig er kortere enn før, sier Dørum.

Viktig med vaksineutrulling før sommeren

NHO har tidligere lagt til grunn at vaksiner er rullet ut til folk flest på høstparten, og at vi før jul neste år dermed kan ha lagt selve coronapandemien bak oss.

– Nå er vi i ferd med å rykke det tidspunktet nærmere, sier han, men vil ikke avsløre mer før de nye prognosene kommer i desember.

For reiselivet er han imidlertid klar på at mye står og henger på hva som skjer før sommeren.

– For dem som er hardest rammet vil det ha mye å si om ting er på plass før eller etter høysesongen om sommeren, sier han.

