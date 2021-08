Sjeføkonom til Norges Bank: – Hold renten i ro

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen har en klar melding til sentralbanken.

«DUETE»: Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen mener renten bør holdes lav. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik / E24.

Publisert: Publisert: I dag 12:46

Mens andre eksperter tror gårsdagens boligtall ikke skremmer Norges Bank fra å heve renten i høst, kommer sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen med en advarsel til sentralbanken.

Han mener det er «direkte uansvarlig» med renteheving i september.

I et innlegg på Twitter skriver Andreassen:

«Norges Bank har et særskilt ansvar for den finansielle stabilitet. Hold renten i ro.»

Til E24 utdyper Andreassen:

– Poenget er at hvis du skal bremse i pengepolitikken ved å heve renten, så må det være fordi man synes det går uønsket fort, at det er uønsket høy økonomisk vekst, uønsket høy boligprisvekst eller uønsket høy kredittvekst.

– Men når vi ser på brede indikatorer for norsk økonomi, så er det ingen slike tegn, sier Andreassen.

Flere venter heving

Andreassen har også tidligere advart mot å heve renten.

I et innlegg på sin makroblogg skriver Andreassen at boligmarkedet «definitivt er på hell», hvis det ikke blir noe prisoppgang i august.

«Og boligmarkedet i Norge er i skrivende stund svært så sårbart for en korreksjon», skriver Andreassen.

Onsdag la Eiendom Norge frem nye boligpristall som viste at prisene falt 1,1 prosent på landsbasis i juli. I Oslo falt prisene for femte måned på rad.

Etter at prisene ble lagt frem, opplyste flere økonomer at de fortsatt tror Norges Bank vil heve renten ved september-møtet.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sa at prisfallet trolig kommer som følge av en miks av normalisering etter coronapandemien og med utsikter til snarlig renteoppgang fra Norges Bank.

Renten ble kuttet til rekordlave null prosent i løpet av pandemiens første halvår i fjor, noe som åpnet for en overraskende sterk aktivitet i boligmarkedet.

Før sommeren varslet sentralbanken at renten kan heves med 0,25 prosent allerede fra september, men det er likevel et stykke igjen til førkrisenivået på 1,50 prosent.

Selv om Norges Bank ikke har sett for seg prisfall, tror ikke Haugland at gårsdagens tall hindrer renteoppgangen.

– Jeg tror ikke dette vil skremme Norges Bank. Det er uansett litt for tidlig å konkludere etter en måned, men et fall etter en så sterk periode tror jeg sentralbanken bare ser på som sunt, selv om de selvfølgelig ikke ønsker noe prisras, sa Haugland.

DNB Markets tror på renteoppgang både i september, desember og mars.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken mener at boligprisfallet er udramatisk og at tallene totalt sett viser en flat utvikling med god balanse, som trolig holder seg også fremover.

– Vi er fremdeles overbevist om at Norges Bank vil begynne sin rentehevingssyklus i september, skrev Gonsholt i en oppdatering etter boligpristallene.

– Veldig farlig

På spørsmål om hvorfor Andreassen i Eika står såpass alene om å advare mot renteheving, sier han at det har blitt en «fiks idé» at renten må opp.

– Det er ingen data som støtter renteheving nå. Jeg tror konjunkturbildet (hvordan det går med økonomien, journ.anm.) vil fortsette i omtrent samme takt som nå frem til jul, og at ledigheten vil holde seg på rundt fem prosent da, selv uten renteheving.

Andreassen mener det er ganske stor uro knyttet til globale konjunkturer, og at en av grunnene er at myndigheter i de fleste land ser ut til å «ta for mye tran».

– De skal stramme inn og snakker om renteheving. Dette er veldig farlig. Vi er i en situasjon der hvis vi skulle bomme og stramme til med å heve renten over null prosent, har de ingenting å gi gass med etterpå.

– Risikoavveiningen tilsier at vi skal være veldig forsiktige nå. Hvis det skulle ta av helt, kan man sette opp renten masse, men vi har veldig lite å gå på nedover, sier Andreassen.

– Men må et tidspunkt må vi jo tilbake til normalen, etter dagens nullrente?

– Jeg tror null er den nye normalen. Dette avhenger av så mangt, ikke minst en ny regjering. Det er ikke noe i de rødgrønnes valgløfter som vil gi næringslivet optimisme, mener Andreassen.

Venter svake jobbtall fra USA

Andreassen mener det er god grunn til å følge nøye med når legger USA frem jobbtall («nonfarm payrolls») for juli fredag ettermiddag.

– Sysselsettingstallene fra USA vil være mye svakere og kanskje bare halvparten av hva markedet venter, skal vi tro ADP-tallene som kom i går. Kanskje folk tar virkeligheten inn over seg i morgen ettermiddag.

Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 330.000 personer i juli, ifølge en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services. På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 695.000 personer, skriver TDN og viser til Trading Economics.

I Norge var det bare mindre endringer i arbeidsledigheten i perioden fra februar til mai i år, ifølge nye tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå.

– Hvis Aku-tallene er riktig og sysselsettingen har sluttet å stige, vil vi få stigende arbeidsledighet i løpet av høsten og vinteren fra dagens fem prosent. Det alene burde være en tankevekker for alle rentehauker, sier Andreassen.

«Haukete» og «duete» beskriver motsatte oppfatninger om hvilke renter det økonomiske bildet krever, der førstnevnte beskriver en støtte for høyere renter eller å holde renten høy, mens «duete» indikerer et syn om at sentralbanken bør kutte renten eller holde den lav.

