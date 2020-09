Frp vil unngå flymonopol i Norge

Frp møter mandag samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og næringsminister Iselin Nybø (V) for å diskutere hvordan de vil redde Norwegian fra konkurs.

Sylvi Listhaug (Frp) skal tirsdag møte statsrådene Knut Arild Hareide (KrF) og Iselin Nybø (V) for å diskutere hvordan unngå flymonopol i Norge. Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: 29. september 2020 16:03

Tirsdag klokken 17 møter Sylvi Listhaug (Frp) de to statsrådene på Stortinget.

Tema for møtet er hvordan unngå et flymonopol i Norge, og hvilke tiltak regjeringen har tenkt å iverksette for å redde Norwegian fra konkurs.

– Frp har invitert Hareide og Nybø til dette møtet for at vi skal få noen konkrete punkter på bordet til hvordan vi unngår et flymonopol i Norge, sier Listhaug, som synes det er bra statsrådene tar seg tid til møtet.

– Et flymonopol ville gjort det enda vanskeligere for dem som bor i distriktene, og som er avhengige av fly. Fly er mange steder distriktenes kollektivtransport. Monopol gir dårligere service, høyere priser og færre avganger.