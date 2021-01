Boliglånsrentene faller til ny bunnrekord

Lavere innlånskostnader for bankene fører til at boliglånsrentene faller i november, men ikke mer enn at bankene samtidig øker sine marginer.

I snitt falt renten på nye og utestående boliglån 0,2 prosent i november til henholdsvis 1,79 og 1,9 prosent, ifølge SSB.

Det er det laveste byrået har sett i sine målinger som går tilbake til 2013.

Fastrenten på nye boliglån økte derimot med 0,05 prosentpoeng til 1,8 prosent i november etter et tilsvarende fall i oktober.

Bankene tjener mer på boliglånene

Til tross for lavere rente, har bankenes inntjeningsmarginer økt i perioden. Det skyldes at pengemarkedsrenten (Nibor) har falt mer, slik at det blir billigere for bankene å finansiere sine utlån. I november falt tremåneders Nibor-rente til 0,37 prosent.

Utlånsmarginen på nye og utestående boliglån til husholdninger økte med 0,06 prosentpoeng til 1,42 og 1,53 prosent.

Norges Bank kuttet renten med totalt halvannet prosentpoeng til rekordlave null prosent i løpet av coronavåren, og har sagt at ytterligere kutt er lite sannsynlig. I desember varslet Norges Bank at renten trolig heves igjen fra første halvår 2022.

Nedgangen i boliglånsrentene er i tråd med Norges Bank forventninger, men har gitt sterkere boligprisvekst enn sentralbanken hadde sett for seg.

Kombinert med høy gjeldsvekst, kan det bidra til renteoppgang når den coronakrisen demper seg.

Innskuddsrentene falt også til ny rekord totalt sett, selv om husholdningenes renter er tilnærmet uendret på 0,4 prosent.

Innskuddsmarginen falt med 0,06 prosentpoeng til 0,03 prosent.

Nibor-renten det siste halvåret.

