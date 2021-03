Sterkeste krone siden august 2019

Kronen har styrket seg mot blant annet euro den siste tiden. Nå er kronen på sitt sterkeste siden 1. august 2019, etter Norges Banks favorittindeks I44.

Kronen er fortsatt svakere enn i tidligere tider, men den har styrket seg betydelig fra krisenivåene i mars 2020. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Norges Bank oppgir daglig kurser for I44, som er bankens favorittmål på kronekursen og brukes som grunnlag når renten skal settes.

I44 måler kronens verdi mot 44 handelspartneres valutaer.

Mandag ble I44 oppgitt til 107,47 poeng, og det betyr at kronekursen er på sitt sterkeste mot handelspartnernes valutaer siden 1. august i fjor.

Når kronen styrker seg, betaler nordmenn og norske importører litt mindre for varer de kjøper fra utlandet.

Eksportører av varer som fisk, olje og industrivarer får derimot færre kroner for hver euro eller dollar de mottar for varene de selger.

Euroen fortsatt over 10 kroner

Mot euro har kronen fortsatt ikke hentet seg inn til nivået på starten av fjoråret, men den begynner å nærme seg 10 kroner.

Nordea sa i forrige uke at de tror kronen kan havne under 10 mot euro i sommer, men at den trolig vil handle mellom 10 og 10,30 kroner den nærmeste tiden.

Tirsdag morgen er en euro verdt 10,05 kroner, mot 10,23 kroner for en uke siden.

En dollar er verdt 8,55 kroner, mot 8,63 kroner for en uke siden.

Kronens krisefall i coronaåret

Etter coronakrisen i mars 2020 begynte kronens verdi å dale kraftig.

Omfattende nedstenginger i mange land og fallende oljepris var ikke en god miks for en liten og åpen økonomi som den norske.

På det verste den 19. mars i fjor var en euro verdt rundt 13 kroner. Kronen hadde aldri tidligere vært svakere enn rundt 10 kroner mot euro. En dollar var på det verste verdt rundt 12 kroner.

Dette var nivåer man aldri hadde opplevd før, og sentralbanksjef Øystein Olsen varslet da at han vurderte å gripe inn i markedet. Norges Bank kjøpte kroner for flere milliarder for å støtte opp om kronekursen, noe den sjelden gjør.

Varselet om at Olsen vurderte å gripe inn i markedet den 19. mars 2020 ga et tydelig signal til markedet, og bidro til at noe av kronesvekkelsen ble reversert.

– Det er fantastisk. Det viser at tiltakene til Norges Bank virker, sa sykkelimportør Olav M. Hagen i selskapet Topbikes til E24 etter Olsens grep i fjor.

Importører rammes nemlig hardt av en svak krone. Harley Davidson-importør Svein Erik Nilsen har tidligere oppgitt til E24 at han tapte rundt 250.000 kroner på dollarsvekkelsen etter coronakrisen i fjor.

Bedre utsikter

Utover 2020 snudde oljeprisen oppover igjen etter den bratte nedturen i mars og april. Norsk økonomi ser ut til å ha styrt klar av den verste krisen, selv om regjeringen fortsatt er usikre på hvordan veksten blir i 2021.

Bedre utsikter har bidratt til å styrke kronen igjen, både mot dollar, euro og på bredt grunnlag.

Kronen ligger imidlertid fortsatt på svake nivåer. Før coronakrisen var det svært sjelden at en euro var verdt over 10 kroner og en dollar over 8,50.

Kronen var mye sterkere for noen år siden, da oljeprisen lå på rundt 100 dollar fatet, mot 64 dollar fatet i dag. I 2013 var en euro verdt rundt 7,30 kroner, mens en dollar ble handlet til 5,50 kroner.

